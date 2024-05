Ryanair réduit la voilure vers le Maroc

En contraste frappant avec ses récentes ambitions de doubler le trafic annuel au Maroc et d’étendre son réseau domestique, Ryanair, la compagnie aérienne low-cost irlandaise, annonce abandonner plusieurs liaisons vers le Maroc. Cette décision, due à la fermeture de sa base à Bordeaux et à des différends avec les autorités marocaines, suscite une vive déception chez les voyageurs et les professionnels du tourisme.

Ryanair, la compagnie aérienne low-cost irlandaise, ajuste son réseau de vols en abandonnant plusieurs liaisons vers le Maroc. Une décision surprise qui suscite une vive déception quelques semaines seulement après des annonces ambitieuses. Cette décision découle de la fermeture de sa base opérationnelle à l’aéroport de Bordeaux et de différends avec les autorités marocaines.

Fermeture de la base de Bordeaux

En novembre 2024, Ryanair va fermer sa base à l’aéroport de Bordeaux, a annoncé la compagnie irlandaise. Cette fermeture entraine l’arrêt de 40 liaisons au départ et à destination de Bordeaux, dont des vols vers Agadir, Fès, Marrakech et Tanger. Cette décision aura un impact significatif sur les voyageurs, réduisant les options pour se rendre entre le Maroc et la France, en particulier vers certaines villes desservies uniquement par Ryanair. De plus, la diminution de la concurrence sur ces lignes est susceptible d’entraîner une augmentation des prix des billets d’avion chez les concurrents.

Contraste avec les annonces récentes

Cette décision de réduire les liaisons vers le Maroc intervient en contraste frappant avec les récentes annonces de la compagnie. En effet, début avril 2024, Ryanair avait exprimé une ambition claire de doubler le trafic annuel du Maroc, passant de 4,5 millions de passagers actuellement à plus de 10 millions d’ici 2027. La liaison interne Marrakech-Errachidia marquait la première étape de cette expansion. Le lancement de vols Marrakech–Oujda et Marrakech–Tétouan devant suivre.

Cette stratégie visait à capter une part importante du marché aérien national, actuellement dominé par la Royal Air Maroc. Ryanair s’était également engagée à investir massivement au Maroc, avec des plans pour ouvrir une base d’opérations à Marrakech et créer des centaines d’emplois directs et indirects. Il est difficile de savoir ce que la compagnie va finalement faire dans les prochains mois.

La réduction du tourisme en provenance de France pourrait avoir des répercussions négatives sur l’économie marocaine, en particulier dans les villes dépendantes du tourisme qui étaient desservies uniquement par Ryanair. Le secteur du tourisme au Maroc est un moteur essentiel de l’économie, employant directement et indirectement des millions de personnes. La diminution du nombre de visiteurs français pourrait entraîner des pertes d’emplois et une baisse des revenus pour les entreprises locales.