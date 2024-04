Les ambitions de Ryanair dans le ciel marocain

La compagnie internationale low-cost Ryanair développe ses liaisons domestiques au Maroc. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan ambitieux de la compagnie aérienne irlandaise pour conquérir le marché marocain avec un objectif de doubler le nombre de passagers transportés au sein du Royaume Chérifien.

Ryanair arrive au Maroc avec la solide ambition de concurrencer Royal Air Maroc (RAM) et Arabia Maroc qui se partagent actuellement le marché. Et l’ambition du groupe irlandais est importante car il vise un doublement du trafic annuel au Maroc, passant de 4,5 millions de passagers actuellement à plus de 10 millions d’ici 2027. La liaison Marrakech-Errachidia était la première étape. Hier, ce sont deux nouvelles destinations qui ont été ouvertes avec le décollage hier de deux avions sur Marrakech – Oujda et Marrakech – Tétouan.

Développement du réseau domestique marocain

La compagnie aérienne low-cost ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle a prévu de poursuivre l’extension de son réseau domestique en desservant d’autres villes marocaines : Agadir, Tanger et Fès notamment. Cette stratégie vise à capter une part importante du marché aérien national, dominé actuellement par la Royal Air Maroc.

Ryanair s’engage à investir massivement au Maroc. La compagnie aérienne prévoit d’ouvrir une base d’opérations à Marrakech et de créer des centaines d’emplois directs et indirects.

Un pari gagnant mais risqué ?

Les ambitions de Ryanair au Maroc sont loin d’être irréalistes. Le marché aérien marocain est en pleine croissance. En outre, le pays dispose d’un potentiel touristique qui peut encore être développé. or la compagnie aérienne irlandaise a déjà une très forte présence en Europe et une expérience avérée dans le développement de liaisons domestiques à bas prix.

Cependant, Ryanair devra cette fois relever le défi de la concurrence avec la Royal Air Maroc. En outre, la récente progression du prix du pétrole pourrait freiner la rentabilité de ces nouvelles lignes.