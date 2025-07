CAN Féminine 2025 : Le rêve marocain s’écroule face au Nigeria dans une finale cruelle

Au Stade Olympique de Rabat, devant plus de 20 000 supporters acquis à leur cause, les Marocaines ont vécu un drame sportif. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps face au Nigeria en finale de la CAN féminine 2025, les Lionnes de l’Atlas ont vu leur rêve de premier titre continental s’évaporer sous les coups de boutoir des Super Falcons. Un retournement de situation qui restera comme l’une des finales les plus cruelles de l’histoire du football féminin africain.

Le Stade Olympique de Rabat a été le théâtre d’une finale à couper le souffle ce samedi 26 juillet 2025. Dans une rencontre qui restera gravée dans les mémoires, le Nigeria a réalisé un retournement de situation spectaculaire pour battre le Maroc 3-2 et remporter sa dixième Coupe d’Afrique des Nations féminine.

Un début de rêve pour les Lionnes de l’Atlas

Portées par un public acquis à leur cause et l’ambiance survoltée du stade olympique de Rabat, les Marocaines avaient parfaitement entamé leur quête d’un premier titre continental. Menées par leur capitaine Ghizlane Chebbak, meilleure buteuse du tournoi avec quatre réalisations, les Lionnes de l’Atlas ont pris les commandes du match en première période.

L’équipe de Jorge Vilda, l’ancien sélectionneur champion du monde avec l’Espagne, semblait en voie de réaliser le rêve de tout un pays. À la pause, le tableau d’affichage affichait un prometteur 2-0 en faveur du Maroc, faisant naître l’espoir d’un sacre historique devant les plus de 20 000 spectateurs présents dans l’enceinte rabatie.

La réaction des championnes d’Afrique

Mais c’était sans compter sur l’expérience et le mental d’acier des Super Falcons. Détentrices de neuf titres continentaux et habituées aux grands rendez-vous, les Nigérianes ont su puiser dans leurs ressources pour opérer un retournement de situation digne des plus grandes épopées sportives.

Oshoala AsisatMenées par des joueuses de talent comme Asisat Oshoala, triple vainqueure de la Ligue des Champions avec Barcelone, et Chiamaka Nnadozie, élue meilleure gardienne de D1 française avec le Paris FC, les Nigérianes ont entamé une remontée spectaculaire au retour des vestiaires.

Une seconde période renversante

Acculées au mur, les Super Falcons ont montré pourquoi elles sont la référence du football féminin africain. En l’espace de vingt minutes, elles ont non seulement effacé leur retard mais ont même pris l’avantage pour s’imposer finalement 3-2.

Avec ce dixième sacre continental, le Nigeria consolide sa position de nation la plus titrée du football féminin africain. Cette victoire met fin à une attente de sept ans pour les Super Falcons, qui n’avaient plus remporté la CAN depuis 2018.

Le parcours des Nigérianes lors de cette édition 2025 a été impressionnant : victoires en phase de groupes contre la Tunisie (3-0) et le Botswana (1-0), nul face à l’Algérie (0-0), large succès contre la Zambie en quart de finale (5-0), et élimination de l’Afrique du Sud, tenante du titre, en demi-finale (2-1).

Le Maroc se rapproche

Pour le Maroc, cette défaite en finale représente une cruelle déception. Après avoir échoué en finale en 2022 face à l’Afrique du Sud (1-2), les Lionnes de l’Atlas voyaient cette édition à domicile comme l’occasion parfaite de décrocher leur premier titre continental.

Le parcours des Marocaines lors de cette CAN 2025 restera néanmoins remarquable : première place de leur groupe avec 7 points, victoire contre le Mali en quart de finale (3-1), et qualification en finale après avoir battu le Ghana aux tirs au but (1-1, 4-2).

Sous la houlette de Jorge Vilda, le football féminin marocain a considérablement progressé ces dernières années. La participation à la Coupe du monde 2023 avec une qualification historique en huitièmes de finale, et cette deuxième finale consécutive en CAN, démontrent la montée en puissance constante de la sélection nationale.

Le football féminin africain sort grandi de cette finale exceptionnelle, preuve que le continent continue de progresser et de produire du spectacle de haut niveau sur la scène internationale.