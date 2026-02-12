Que devient Hiba Abouk depuis son divorce avec Achraf Hakimi ?

Après un divorce très médiatisé avec Achraf Hakimi, l’actrice Hiba Abouk retrouve son équilibre et sa carrière. Entre tournages, maternité et élégance, la star espagnole signe un retour remarqué sous le signe de la liberté et de la renaissance.

Déjà célèbre bien avant sa rencontre avec le footballeur marocain Achraf Hakimi, l’actrice espagnole d’origine tuniso-libyenne, Hiba Abouk, n’a jamais eu besoin d’un conjoint pour exister. Star montante du petit écran dès le succès de la série El Príncipe dans les années 2010, elle avait conquis le public ibérique par son charisme et son talent. Et aujourd’hui, après une période plus discrète marquée par son mariage puis son divorce très médiatisé, Hiba Abouk signe un retour éclatant au premier plan.

Un retour entre talent et renaissance

Après avoir traversé l’une des tempêtes médiatiques les plus intenses de la sphère people, Hiba Abouk semble avoir ouvert un nouveau chapitre, placé sous le signe de la sérénité et de la reconquête artistique. Exit les rumeurs et les projecteurs braqués sur sa vie privée : en ce début d’année 2026, c’est sur les plateaux de tournage et les tapis rouges madrilènes qu’elle brille à nouveau.

Sa prestation remarquée dans la série La Agencia, diffusée depuis fin 2025, marque son grand retour. Un rôle fort, salué par la critique, qui confirme que l’actrice n’a rien perdu de sa justesse ni de sa présence à l’écran.

Une mère apaisée entre Madrid et stabilité

Aujourd’hui installée à Madrid, Hiba Abouk se consacre à ses deux fils, Amín et Naím, dans un cadre plus posé, loin du tumulte médiatique. Les spéculations autour des aspects financiers de son divorce n’ont jamais entamé sa dignité : l’actrice a choisi le silence et la discrétion, préférant se concentrer sur son équilibre personnel et celui de sa famille.

Côté cœur, les médias espagnols évoquent une relation discrète mais épanouissante avec l’homme d’affaires Antonio Revilla. Un nouveau départ qui semble l’avoir aidée à retrouver confiance et stabilité, bien loin du vacarme des tabloïds parisiens.

Hiba Abouk icône de mode

Toujours aussi influente dans la mode, Hiba Abouk conserve son statut d’icône. On la croise régulièrement au premier rang des défilés les plus en vue, récemment encore, à la présentation de Carolina Herrera, où elle s’impose comme une figure de style et d’assurance.

Entre ses engagements artistiques et son rôle de mère, elle incarne désormais l’image d’une femme moderne, libre et résolument tournée vers l’avenir. « Le plus important est d’être en paix avec soi-même », confiait-elle récemment à un média espagnol. Une phrase qui résume à elle seule sa philosophie : transformer les épreuves en forces, sans jamais perdre sa lumière.