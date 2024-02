Divorce en cours entre Achraf Hakimi et le PSG

L’avenir d’Achraf Hakimi, la star marocaine du Paris Saint-Germain, est plongé dans l’incertitude. Arrivé au club en 2021, le latéral droit a fait part de ses envies de départ dans la foulée de son ami Kylian Mbappé. Mais Hakimi est encore sous contrat avec le PSG qui a donc les cartes en main.

Achraf Hakimi, le talentueux défenseur marocain a rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2021 pour 60 millions d’euros, en provenance de l’Inter Milan. Sa carrière, débutée au Real Madrid où il a été formé, l’a rapidement propulsé sur la scène internationale. Avec les Blaunagra, sous la houlette de Zinedine Zidane, il a même remporté une ligue des Champions, en 2018 ! Puis, en Allemagne, au Borussia Dortmund de 2018 à 2020, il s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux droits d’Europe, grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à apporter un soutien offensif. Son passage à l’Inter Milan sous la houlette d’Antonio Conte a été couronné de succès avec le gain du titre de Serie A lors de la saison 2020-2021, avant de faire le grand saut vers le PSG.

Une arrivée de star

Auréolé de son palmarès, Achraf Hakimi arrive à Paris avec sa femme Hiba Abouk, l’actrice hispano-tunisienne vedette des médias. Un couple de stars comme Paris les aime, capable de briller sur le terrain et dans les magazines. Et pour couronner le tout, Hakimi va rapidement nouer une forte amitié avec le leader du PSG, Kylian Mbappé. Mais ce beau feuilleton va malheureusement perdre de sa superbe.

D’abord sur le terrain, les prestations de l’international marocain sont souvent correctes, mais sans réellement enflammer le Parc des Princes. Un bon joueur, mais vaut-il les 60 millions d’euros déboursés pour le faire venir ? C’est la question que se posent les supporters. Et la carrière d’Hakimi s’assombrit par des problèmes hors terrain. Des accusations de viol portées contre lui ébranlent son image. Si l’affaire n’est pas encore tranchée par la justice, elle n’a pas été sans conséquence. En effet, s’en est suivi un divorce et le départ d’Hiba Abouk, retournée vivre en Espagne.

Hakimi – Mbappé une amitié forte

Sur un plan plus positif, l’amitié entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, star française du PSG, est bien connue. Les deux joueurs partagent une complicité tant sur le terrain qu’en dehors, souvent mise en avant sur les réseaux sociaux et dans les médias. Cette relation est un atout pour l’équipe. Mais l’annonce officielle du départ de Mbappé, vers une destination encore inconnue, mais qui pourrait être le Real Madrid, vient fragiliser un peu plus la position d’Hakimi qui perd son principal soutien dans l’équipe.

L’avenir d’Hakimi au PSG est donc incertain, avec un intérêt marqué pour le défenseur de la part de grands clubs européens. Le PSG pourrait choisir de bâtir un nouveau groupe, l’année prochaine. Et pour cela, un gros transfert de l’international marocain apporterait des recettes appréciées par le PSG. Surtout que le départ de Mbappé, libre de tout contrat, ne va pas permettre de remplir les caisses parisiennes.