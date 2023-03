Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, que risque Hakimi ?

Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain, a été mis en examen le 2 mars. Poursuivi pour viol, le joueur a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire. Que risque le coéquipier et ami à Kylian Mbappé ?



La machine s’emballe pour l’international marocain Achraf Hakimi. Des rumeurs sur une supposée séparation avec son épouse Hiba Abouk envahissent la Toile depuis quelques jours. En raison des accusations de viol dont fait l’objet le joueur du Paris Saint-Germain. Que reproche-t-on à Hakimi ? Une femme âgée de 24 ans accuse le joueur de l’avoir violée samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt.

La plaignante maintient ses déclarations

Au départ, la jeune femme, qui s’était rendue dimanche dans un commissariat du Val-de-Marne, n’avait pas porté plainte. On apprend qu’une enquête a été ouverte et confiée à un juge d’instruction. Achraf Hakimi a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Selon des informations de l’AFP, l’international marocain a été mis en examen par un juge d’instruction.

Le demi-finaliste lors du Mondial 2022 a été placé sous contrôle judiciaire, hier jeudi, par le parquet de Nanterre. L’époux de l’actrice tunisienne est toutefois autorisé à quitter le territoire français. Seulement, le contrôle judiciaire lui interdit d’entrer en contact avec la jeune femme. Selon Me Fanny Colin, avocate du joueur, les accusations sont « fausses ». La robe noire a en outre confié au Parisien que son client est serein et se tenait à la disposition de la justice.

A l’entrainement, Hakimi refuse tout commentaire

Pour sa part, Me Rachel Flore Pardo, avocate de la victime, dit prendre acte de la mise en examen. Elle enfonce le joueur : « Ma cliente maintient toutes ses déclarations. Elle a fait le choix de s’exprimer exclusivement à la justice et ne souhaite pas médiatiser l’affaire, notamment pour préserver sa sécurité », déclare Me Pardo. Ce vendredi 3 mars, le défenseur marocain était présent à l’entraînement du Paris Saint-Germain. Selon la presse française, il a refusé tout commentaire.

Vu la tournure que prend cette affaire, l’international marocain pourrait risquer une lourde peine de prison. Si bien entendu il est poursuivi pour des faits de viol. A défaut, les conseils d’Achraf Hakimi tenteront de trouver un arrangement avec la plaignante. Et dans ce cas, il ne serait pas étonnant de voir le joueur devoir sortir le chéquier. Affaire à suivre.