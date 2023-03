Divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk ? La Toile s’enflamme !

Le footballeur international marocain Achraf Hakimi et l’actrice espagnole d’origine tunisienne Hiba Abouk sont-ils séparés ? La presse a en tout cas convoqué plusieurs faits qui font penser que le couple bat de l’aile. Y a-t-il pour autant un divorce ?

Ce sont des rumeurs de séparation qui circulent autour du couple formé par Achraf Hakimi et Hiba Abouk. Des procédures de divorce auraient même été enclenchées depuis plusieurs semaines, selon des informations rapportées par El Cierre Digital. Selon certaines indiscrétions, il y a beaucoup de points de discorde dans le couple. Le journal espagnol évoque une rupture qui serait d’abord liée à une différence de mentalité.

Une jeune Parisienne entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk ?

Un autre point souligné comme étant central dans la discorde : l’écart d’âge important entre les parents d’Amin. Hiba Abouk étant âgé de 36 ans alors qu’Achraf Hakimi n’a que 24 ans. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’un autre fait vient corser la situation. L’international marocain évoluant au PSG a été accusé de viol par une jeune Parisienne, indique le journal marocain Bladi.

Une jeune femme de 23 ans s’est rendue au commissariat de Val-de-Marne pour affirmer que Hakimi l’avait agressée sexuellement. La victime n’aurait pas souhaité déposer une plainte contre le joueur du Paris Saint-Germain. Seulement, la police aurait alerté le Parquet compte tenu de la « gravité des faits ». Sans compter, indique-t-on, la notoriété du joueur. Retour sur les faits évoqués par le journal Le Parisien.

Achraf Hakimi n’a pas le soutien de Hiba Abouk

C’est le 16 février dernier que l’international marocain aurait contacté la jeune femme via Instagram. Le joueur l’invite à venir chez lui et envoie un Uber la chercher. La jeune femme se pointe au domicile d’Achraf Hakimi. C’est dans ces lieux que les agressions sexuelles auraient eu lieu. La victime n’aurait dû son salut qu’à un coup de pied administré au joueur. Ce qui lui aurait permis d’échapper à son bourreau.

Bladi relève que le joueur marocain était seul chez lui, ce week-end-là. Son épouse et leurs deux enfants étant en voyage. Le journal révèle que sur les réseaux sociaux, Hiba Abouk n’a pas publié de message de soutien à son mari. Et de rappeler que l’actrice a été l’absente la plus remarquée à la soirée de la FIFA. Alors que le footballeur a été nommé meilleur arrière droit de la dernière saison. Suffisant pour parler de divorce ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, la Toile est en train de s’enflammer !