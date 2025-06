Coupe du Monde des Clubs : un militant dénonce le traitement des animaux au Maroc lors du match Manchester City – Wydad Casablanca

Mercredi dernier, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, le match de la Coupe du Monde des Clubs entre Manchester City et le Wydad Casablanca a été brièvement interrompu par un incident inattendu. Un manifestant, qualifié de « streaker », a fait irruption sur la pelouse en brandissant une banderole : « Morocco, stop killing dogs and cats » (« Maroc, arrêtez de tuer les chiens et les chats »).

Cette action spectaculaire a immédiatement captivé l’attention des 67 000 spectateurs présents dans l’enceinte américaine et des millions de téléspectateurs qui suivaient le match sur DAZN. Pendans quelques minutes, la rencontre a été transformé en tribune politique et sociale. Le manifestant a profité de la visibilité internationale de ce tournoi inaugural de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs pour relancer un débat qui secoue le Maroc.

Bien que l’incident n’ait duré que quelques minutes avant l’intervention de la sécurité, son impact a été démultiplié par la couverture médiatique qui a suivi. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, ravivant les discussions sur la question de la protection animale au Maroc.

Scène inattendue pendant Wydad vs Manchester City : un jeune envahit la pelouse avec un message à la main : ‘Morocco, stop killing dogs and cats’ ‍♂️‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/99L1dmOnRM — FRMF Xtra (@FRMFXtra) June 18, 2025

Cette action s’inscrit dans une tradition de manifestations lors d’événements sportifs majeurs, où militants et activistes profitent de l’audience mondiale pour faire entendre leurs revendications.

Ces derniers mois, de nombreux médias ont relayé des informations selon lesquelles une campagne d’abattage massif de chiens errants aurait été lancée dans plusieurs villes marocaines, dans le cadre d’un « nettoyage » en vue de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Entre polémique et démentis officiels

Le sujet est régulièrement partagé sur les réseaux sociaux internationaux, mobilisant les défenseurs des droits des animaux à travers le monde. L’indignation est telle que le gouvernement marocain avait été contraint de réagir officiellement. Mohammed Roudani, chef de la division Hygiène et Espaces verts au ministère de l’Intérieur marocain, aurait qualifié ces informations de désinformation, précisant qu’aucune campagne d’abattage n’était en cours au Maroc et que les autorités privilégiaient des solutions respectueuses et durables, notamment par la capture et la stérilisation des animaux errants.

Le contexte sportif a joué en faveur de cette action : le Wydad Casablanca, représentant le football marocain sur la scène internationale, était l’adversaire parfait pour porter ce message ciblant spécifiquement le Maroc.

Malgré les démentis officiels du gouvernement marocain, l’action du manifestant témoigne de la persistance des préoccupations de la communauté internationale concernant le traitement des animaux errants dans le royaume. Cette question reste particulièrement sensible, d’autant plus que des personnalités publiques s’engagent activement dans cette cause.

L’actrice franco-marocaine Ouidad Elma est devenue une figure emblématique de cette mobilisation. Récemment associée à une campagne PETA où elle incarne une « Wonder Woman de la compassion », elle utilise sa notoriété pour sensibiliser l’opinion publique au sort des animaux errants. Sa pétition a déjà recueilli plus de 110 000 signatures et elle travaille à la rédaction d’une proposition de loi pour encadrer légalement le programme TNVR (Trap-Neuter-Vaccinate-Return).

La question prend une dimension plus tragique avec des incidents récents qui soulignent l’urgence sanitaire. Le 18 juin 2025, soit le même jour que l’incident du match, Yvonne Ford, une touriste britannique de 59 ans, est décédée de la rage après avoir été griffée par un chiot errant lors de vacances au Maroc.

Selon les statistiques officielles, la rage canine demeure la principale source d’infection humaine au Maroc : sur les 17 cas humains enregistrés en 2022, neuf sur dix étaient directement liés à des contacts avec des chiens. Cette réalité sanitaire s’ajoute aux préoccupations éthiques pour alimenter le débat sur les méthodes de gestion de la population canine errante, estimée entre 2 et 3 millions d’animaux sur le territoire marocain.

Quant au match en lui-même, Manchester City s’est imposé 2-0 grâce aux réalisations de Phil Foden et Jeremy Doku, prenant la tête de son groupe. Mais c’est bien l’image de ce manifestant et de sa banderole qui restera dans les mémoires, preuve que parfois, quelques secondes suffisent à marquer l’histoire d’un événement sportif.