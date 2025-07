Quand une adolescente marocaine propose le mariage à un vlogueur coréen : réflexions sur un incident qui secoue les réseaux sociaux

Une vidéo devenue virale montre une adolescente de 16 ans abordant un créateur de contenu sud-coréen dans les rues de Casablanca pour lui proposer le mariage. L’incident, qui a déclenché une vague de réactions virulentes et contradictoires au Maroc.

Une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux par un vlogueur sud-coréen prénommé Steve a déclenché une vague de réactions et de débats au Maroc. Les images, tournées dans les rues de Casablanca, montrent une scène pour le moins inhabituelle : une adolescente voilée d’environ 16 ans abordant le créateur de contenu coréen avec des intentions matrimoniales explicites.

Dans cette séquence qui a rapidement fait le tour de la toile, on voit la jeune fille s’approcher du vlogueur, engager la conversation en anglais, puis lui tenir des propos directs : « Tu es beau, épouse-moi » et « Tu n’es pas très âgé par rapport à moi, prends le risque de m’épouser« . Face à cette situation inattendue, le visiteur coréen décline poliment, refusant de donner son numéro de téléphone et suggérant plutôt à l’adolescente de le suivre sur Instagram.

Une vidéo fait scandale au Maroc : une Marocaine de 17 ans demande en mariage un touriste coréen dans la rue. Choqué, il refuse et commente sur Instagram : « Elle voulait m’épouser juste parce que je suis Coréen ? À 17 ans ? Triste reflet de l’éducation au Maroc. » pic.twitter.com/csELvCPLSC — K. (@Babiiiii_1) July 21, 2025

Les réactions du vlogueur : entre incompréhension et critique

Steve n’a pas caché son malaise face à cette rencontre. Dans sa vidéo, il exprime ouvertement sa perplexité : « Ce n’est pas de l’admiration, mais un vrai problème d’éducation. Comment une jeune fille aussi jeune peut-elle adopter une telle attitude, en public, face à un inconnu ? »

Conscient de la polémique déclenchée par sa publication, Steve a par la suite présenté ses excuses publiques. Il a tenu à préciser que le Maroc reste un « pays magnifique« où il a rencontré de belles personnes, insistant sur le fait que son intention n’était pas malveillante. Plus important encore, il a assumé l’entière responsabilité de la situation, déclarant que « la fille dans la vidéo n’a rien fait de mal » et que si quelqu’un devait être blâmé, c’était lui.

Une société marocaine divisée face à l’incident

La publication de cette vidéo a provoqué des réactions contrastées au sein de la société marocaine. Les commentaires oscillent entre plusieurs interprétations de l’événement :

Les plus inquiets y voient un symptôme préoccupant d’une évolution des valeurs chez certains jeunes, s’interrogeant sur les influences qui peuvent pousser une adolescente à adopter un tel comportement avec un inconnu. Et le risque qu’elle accepte de prendre en le sollicitant ouvertement qui serait la preuve de sa volonté de partir à tous prix, symbole du désespoir de la jeunesse marocaine.

Les positifs considèrent eux qu’il s’agit d’une simple « lubie adolescente » qui ne mérite pas une telle amplification médiatique. Pour eux, dramatiser cet incident reviendrait à créer une polémique artificielle autour d’un comportement isolé.

Mais tous se rejoignent sur la problématique des réseaux sociaux et de leurs influences potentiellement dangereuses.

Un contexte plus large à considérer

Cet incident s’inscrit dans un contexte marocain où les questions liées à la jeunesse, à l’éducation et aux valeurs sociétales font régulièrement débat. Le Maroc, comme de nombreux pays, navigue entre tradition et modernité, entre préservation des valeurs ancestrales et ouverture sur le monde. Mais aussi entre immense richesse de certains et extrème pauvreté de la majorité.

La facilité avec laquelle cette adolescente s’exprimait en anglais, notée par certains observateurs, soulève également des questions. La jeune fille est prête pour un monde international mais est bloqué dans un système ancestrale. C’est aussi ce que laisse penser son expression troublante concernant les « gens mauvais » de son environnement. Cela suggère peut être une frustration sociale ou personnelle, voire le fait qu’elle puisse être maltraité chez elle. Des éléments qui méritent attention et accompagnement plutôt que simple condamnation.

Cette affaire nous rappelle finalement que derrière chaque « buzz » se cachent des personnes réelles, avec leurs fragilités et leurs questionnements, qui méritent notre attention et notre humanité plutôt que notre jugement hâtif.