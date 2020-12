Epouse du Marocain Achraf Hakimi, Hiba Abouk éblouit ses millions de fans sur Instagram

La femme du latéral gauche international marocain de l’Inter de Milan, Achraf Hakimi, éblouit ses millions d’abonnés sur Instagram. Des mois après avoir donné naissance, l’actrice hispano-tunisienne, Hiba Aboukhris Benslimane, mieux connue sous le nom de Hiba Abouk, a montré à nouveau sa silhouette et son corps sur Instagram, bouleversant ses milliers de followers avec des poses fascinantes en bikini ou des danses provocantes sur Tik Tok, également pendant sa quarantaine.

Ces derniers temps, Hiba Abouk est moins active, mais maintenant elle est réapparue sur les réseaux en publiant plusieurs photographies avec lesquelles elle a ébloui sur Instagram. L’épouse d’Achraf Hakimi, mère d’un tout petit mignon garçon, a ravi son million de « follower s» avec ses photos qu’elle a mises en ligne sur son profil officiel, dans lequel elle a partagé moins de contenu, ces derniers temps.

« Il y a certainement un rouge pour tout le monde », écrit-elle à côté d’un gros plan qu’il a publié, dans lequel elle apparaît avec ses lèvres colorées en rouge, une photo qui compte plus de 35 000 « j’aime ». L’une des réponses vient précisément d’Achraf Hakimi: « Et vous êtes certainement la femme de ma vie ». Sa collègue et amie Rosa Echave, dite « Rossy de Palma », l’appelle «beauté» et un autre influenceur comme Pelayo Diaz répond : « tu me manques (tu me manques) ».

De nombreuses réactions à une photo pour laquelle l’actrice Hiba Abouk se vante de sa beauté. Elle qui vient de commencer une nouvelle vie à Milan avec le footballeur international marocain Achraf Hakimi et leur bébé. En effet, le Lion de l’Atlas a signé, cet été, un contrat en faveur de l’Inter Milan, pour un montant de 50 millions d’euros (33 milliards FCFA).

« Nous nous sommes mariés avant la naissance de notre fils. C’était une petite cérémonie en famille. Nous n’avons pas encore fait une grande fête », a commenté l’actrice, il y a quelque temps, enthousiasmée par la nouvelle étape qu’ils ont tous deux commencé à Milan :« Je suis contente du transfert d’Achraf à Milan, parce que c’est une ville magnifique, et sur place je peux aussi faire ma carrière ».