Mohamed Salah déclenche une nouvelle tempête numérique après une publication familiale liée à Noël

Mohamed Salah se retrouve une nouvelle fois au centre d’une controverse sur les réseaux sociaux, après la diffusion d’une image à caractère familial associée aux fêtes de fin d’année. Alors que l’attaquant égyptien de Liverpool se trouve actuellement au Maroc pour préparer la Coupe d’Afrique des nations 2025, une simple publication a suffi à provoquer une vague de réactions passionnées.

La publication à l’origine de la controverse se veut pourtant sobre et intime. Sur l’image diffusée, Mohamed Salah choisit de ne pas apparaître, laissant la place à ses deux enfants, photographiées dans un décor hivernal dominé par un sapin illuminé. Aucun discours, aucune prise de position explicite : seulement un message de vœux générique associé aux fêtes de fin d’année. Mais sur les plateformes sociales, ce détail visuel a suffi à déclencher une interprétation bien plus poussée.

Mohamed Salah, une icône sportive sous pression permanente

Depuis plusieurs années, Mohamed Salah dépasse largement le statut de footballeur. En Égypte comme dans le monde arabe et musulman, il est vu par beaucoup comme un modèle moral, religieux et social. Cette position symbolique explique en grande partie l’ampleur des réactions suscitées par ses choix personnels, même lorsqu’ils relèvent de la sphère privée. Très rapidement, la publication a été relayée et commentée par des milliers d’utilisateurs, donnant naissance à un débat clivant. personnelles.

Dans les commentaires, certains internautes reprochent au joueur de Liverpool d’adopter des codes culturels qu’ils estiment incompatibles avec leur vision de l’islam. D’autres vont jusqu’à remettre en cause leur soutien au joueur, invoquant une « déception profonde » ou une « faute morale ». Les messages les plus radicaux rappellent régulièrement à Salah son influence sur la jeunesse, notamment d’Égypte, et la responsabilité qui, selon eux, en découle.

Quand la vie privée des stars africaines devient un champ de bataille

Plusieurs grandes figures du football africain ont déjà été confrontées à des polémiques similaires, souvent déclenchées par des publications anodines. Sadio Mané, star sénégalaise et connu pour sa grande discrétion religieuse, a lui aussi fait l’objet de débats lorsqu’il est apparu dans des contextes culturels occidentaux jugés ambigus par certains internautes. Riyad Mahrez, international algérien, a également été critiqué par le passé pour des photos familiales publiées lors des fêtes de fin d’année, bien que celles-ci ne comportaient aucun message religieux explicite.

Même Achraf Hakimi, pourtant peu enclin aux provocations, a déjà vu certaines de ses publications interprétées comme des prises de position culturelles ou symboliques, entraînant des réactions disproportionnées par rapport à l’intention initiale.

Football, foi et liberté individuelle : un équilibre impossible ?

Ces polémiques soulignent une réalité de plus en plus visible : les stars du football africain évoluant en Europe sont souvent coincées entre plusieurs univers culturels. D’un côté, leur environnement professionnel et familial ; de l’autre, les attentes très fortes d’une partie de leurs supporters, qui projettent sur eux des valeurs religieuses ou identitaires strictes. Mohamed Salah n’a, à ce stade, pas réagi à la controverse.

Comme lors des précédents épisodes similaires, il pourrait choisir le silence, laissant la tempête médiatique se dissiper d’elle-même. Une stratégie déjà adoptée par plusieurs de ses homologues africains, conscients que toute réponse risque d’alimenter davantage le débat. Chaque fin d’année, le même scénario semble se répéter. Une photo, un message bref, puis une avalanche de commentaires passionnés.