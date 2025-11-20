Sacré Ballon d’Or Africain 2025, Hakimi devance Salah et Osimhen puis rejoint Eto’o, Drogba, Weah…

Achraf Hakimi marque l’histoire du football africain en remportant le Ballon d’Or africain 2025 lors d’une cérémonie grandiose à Rabat. Ce sacre consacre une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et propulse le défenseur marocain parmi les légendes du continent. En devançant Mohamed Salah et Victor Osimhen, Hakimi confirme son statut de référence mondiale à son poste. À l’approche de la CAN 2025 organisée au Maroc, cette distinction renforce l’élan national et nourrit de grandes ambitions pour les Lions de l’Atlas.

La scène footballistique africaine a vibré, ce mercredi, à Rabat, où Achraf Hakimi a été couronné meilleur joueur africain de l’année lors des CAF Awards 2025. Une première pour l’arrière droit marocain, récompensé pour une saison éblouissante sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec cette importante distinction, le joueur de 26 ans s’offre une place de choix parmi les figures emblématiques du football continental.

Un sacre attendu au terme d’une saison étincelante

S’il figurait déjà parmi les finalistes lors des deux précédentes éditions, Hakimi a cette fois franchi le cap en devançant deux poids lourds du football africain : Mohamed Salah, star de Liverpool, et Victor Osimhen, l’attaquant prolifique de Galatasaray. Une consécration logique au vu de sa régularité et de son impact immense dans le jeu parisien.

Sa saison 2024-2025 restera gravée dans les mémoires. Malgré une entorse sévère de la cheville contractée face au Bayern Munich, Hakimi a bouclé l’exercice avec une remarquable efficacité offensive : 11 buts et 17 passes décisives en 55 matchs, un rendement rare pour un défenseur. Ses performances ont largement contribué aux multiples trophées remportés par le PSG : Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions.

Un trophée qui l’inscrit dans la légende du football africain

En décrochant ce Ballon d’Or africain, Hakimi rejoint un cercle prestigieux où figurent des icônes telles que Samuel Eto’o, Didier Drogba, George Weah ou encore Yaya Touré. Cette reconnaissance confirme son statut de référence mondiale à son poste et renforce son aura sur la scène internationale. Le Marocain succède ainsi au Nigérian Ademola Lookman, récompensé en 2024, et devient le premier défenseur depuis plusieurs années à remporter ce titre. Une rareté dans un palmarès généralement dominé par les attaquants et les milieux offensifs.

Le symbole est fort : c’est à Rabat, devant un public conquis et fier, que Hakimi a reçu cette prestigieuse distinction. L’émotion était palpable chez le joueur formé au Real Madrid, visiblement touché par la ferveur de ses supporters. Le public marocain, qui suit avec passion l’évolution de son ambassadeur footballistique, n’a pas manqué de célébrer ce moment historique.

La CAN 2025 : un immense défi en ligne de mire

Ce sacre intervient également à un moment clé pour le foot marocain, en pleine préparation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, organisée au royaume. Achraf Hakimi est devenu un symbole de réussite, d’exigence et de fierté nationale. À présent auréolé du titre de meilleur joueur africain, Achraf Hakimi se tourne vers un objectif encore plus grand : remporter la CAN à domicile, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La pression sera élevée, les attentes immenses, et le Maroc espère capitaliser sur cette dynamique positive pour décrocher un titre continental attendu depuis 1976. Le défenseur du PSG aura un rôle important à jouer, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Leader naturel, fort de son expérience européenne et de son influence grandissante, il sera l’un des piliers d’une équipe marocaine très ambitieuse.

Une ascension qui ne semble pas s’arrêter

En l’espace de quelques années, Achraf Hakimi est passé du statut de jeune espoir à celui d’icône africaine. Son parcours exemplaire, sa constance au plus haut niveau et son professionnalisme en font l’un des joueurs les plus respectés de sa génération. Ce Ballon d’Or africain 2025 marque une étape supplémentaire dans une carrière déjà riche.