Mbappé et Salah dans les starting-blocks pour la course au Soulier d’Or européen 2024-2025

Le suspense est total pour le prestigieux trophée du meilleur buteur d’Europe. Alors que Viktor Gyökeres domine le classement avec 58,5 points, Kylian Mbappé et Mohamed Salah ont encore leur mot à dire lors des ultimes journées de championnat ce week-end.

La hiérarchie actuelle du Soulier d’Or européen 2024-2025 place l’attaquant suédois Viktor Gyökeres du Sporting Portugal en pole position avec 58,5 points, fruit de ses 39 réalisations en Liga Portugal multipliées par le coefficient UEFA de 1,5. Juste derrière, Kylian Mbappé pointe à 58 points grâce à ses 29 buts en Liga espagnole (coefficient 2), tandis que Mohamed Salah complète le podium provisoire avec 56 points pour ses 28 réalisations en Premier League anglaise (coefficient 2). Harry Kane, tenant du titre, ferme la marche des prétendants avec 52 points pour 26 buts en Bundesliga, mais sa saison est désormais terminée. Robert Lewandowski, cinquième avec 50 points pour 25 buts barcelonais, reste également dans la course théorique mais semble trop éloigné.

Pour le système de calcul, seuls les buts de championnat sont comptabilisés, avec un coefficient de 2 points par but pour les ligues du top-5 européen (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France), 1,5 point pour les championnats classés 6e à 22e comme le Portugal ou les Pays-Bas, et 1 point pour les autres divisions.

Les dernières cartouches du week-end

L’intensité dramatique de cette fin de saison tient au fait que Gyökeres a terminé sa campagne, le Sporting ayant déjà bouclé la Liga Portugal avec le titre de champion. L’attaquant suédois ne peut donc qu’observer ses poursuivants depuis son canapé.

Kylian Mbappé dispute son ultime chance samedi 24 mai à 16h15 face à la Real Sociedad au stade Santiago-Bernabéu. Cette dernière journée de Liga revêt un caractère particulier pour le Real Madrid, déjà assuré de la deuxième place mais sans enjeu collectif majeur. Carlo Ancelotti pourrait théoriquement ménager certains titulaires, mais l’appétit de Mbappé pour atteindre la barre symbolique des 30 buts lors de sa première saison madrilène devrait garantir sa titularisation. Avec une saison vièrge de trophé aujourd’hui, Mbappé aura à coeur de marquer pour tenter de remporter un titre individuel majeur.

Mohamed Salah de son côté a rendez-vous dimanche 25 mai à 16h00 (heure britannique) contre Crystal Palace à Anfield. L’atmosphère sera exceptionnelle puisque Liverpool célébrera son titre de champion de Premier League avec la remise officielle du trophée. Jürgen Klopp, qui tire lui-même sa révérence, laissera vraisemblablement carte blanche à son attaquant vedette pour viser le Soulier d’Or devant son public.

Quatre scénarios pour un dénouement

Les mathématiques dessinent plusieurs scenarios pour l’attribution finale du trophée. Si Mbappé marque au moins une fois contre la Real Sociedad,et que Salah reste muet, il atteindrait 30 buts et 60 points, devenant ainsi lauréat unique du Soulier d’Or. Cette hypothèse est envisageable compte tenu du style offensif habituel des confrontations entre ces deux équipes et de la motivation personnelle de l’attaquant de l’équipe de France très en réussite ces dernières semaines.

Dans l’hypothèse où Salah réussirait un doublé face à Crystal Palace, il égalerait également les 30 buts et 60 points. Selon que Mbappé marque ou non, l’Égyptien deviendrait soit co-lauréat, soit nouveau leader solitaire. Les matches à Anfield contre des équipes sans enjeu majeur ont historiquement été prolifiques pour Liverpool. Mais dans tous les cas de figure, il faut que Salah marque un but de plus que Mbappé pour revenir à son niveau, deux de plus pour le dépasser.

Le troisième scénario verrait Gyökeres conserver son avantage si ni Mbappé ni Salah ne trouvent le chemin des filets. Le Suédois deviendrait alors le premier vainqueur du Soulier d’Or évoluant hors du top-5 européen depuis Mario Jardel en 2002, exploit remarquable qui soulignerait sa saison exceptionnelle.

Enfin, si Mbappé et Salah marquent chacun exactement le même nombre de but, le joueur de Madrid l’emporterait, Gyökeres complétant le podium final.

Répercussions sur le Ballon d’Or

L’obtention du Soulier d’Or européen porte traditionnellement un poids important dans les votes pour le Ballon d’Or. Pour Mbappé, ce trophée, potentiellement complété par une victoire en Coupe des nations début juin ou en Coupe du Monde des clubs fin juin, renforcerait un dossier déjà ultra-médiatisé et crédible pour la récompense individuelle suprême.

Salah, de son côté, ajouterait le Soulier d’Or à un palmarès saisonnier déjà impressionnant comprenant la Premier League et ses 18 passes décisives. Cette combinaison statistique exceptionnelle lui donnerait une légitimité dans la course au Ballon d’Or.

Gyökeres, même sacré meilleur buteur d’Europe, resterait handicapé par la visibilité moindre de la Liga Portugal sur la scène internationale et la Suède au plan international, malgré la qualité indéniable de ses performances.

Ce week-end promet donc deux heures parmi les plus scrutées de la planète football. Le suspense est total, le spectacle garanti.