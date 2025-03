Ballon d’Or 2025 : la surprenante prédiction de Thierry Henry

La course au Ballon d’Or 2025 est plus incertaine que jamais. Alors que des noms comme Mohamed Salah, Kylian Mbappé ou encore Harry Kane dominent les discussions, une voix influente du football a pris tout le monde de court.

Thierry Henry, légende d’Arsenal et de l’équipe de France, a désigné un favori inattendu : Raphinha, l’ailier brésilien du FC Barcelone.

Une performance XXL en Ligue des champions

Intervenant sur CBS Sports après la qualification du Barça pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges sur Raphinha. Le Brésilien a été l’homme fort de la double confrontation contre Benfica. Il a marqué un but à l’aller avant de réaliser un doublé au retour. Des prestations qui le placent en tête du classement des buteurs de la compétition avec 11 réalisations, devant Serhou Guirassy et Harry Kane.

Thierry Henry considère Raphinha comme le leader de la course au Ballon d’Or. Ses performances exceptionnelles en Ligue des champions, avec de nombreux buts inscrits et un seul penalty, en font un prétendant de taille.

Un joueur complet, au-delà des statistiques

Si le Ballon d’Or récompense souvent les attaquants les plus prolifiques, Thierry Henry insiste sur un autre aspect du jeu de Raphinha. Il salue sa polyvalence et son engagement défensif. Thierry Henry décrit un joueur complet comme quelqu’un qui presse, défend et soutient son latéral. Il estime que Raphinha possède toutes ces qualités.

Cette reconnaissance du Brésilien par une icône comme Henry témoigne de l’évolution de son jeu sous la direction de Hansi Flick. En plus de ses statistiques impressionnantes, l’ailier barcelonais se distingue par son intensité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous.

Salah et Mbappé, des concurrents en perte de vitesse ?

Thierry Henry ne minimise pas la saison de Mohamed Salah et Kylian Mbappé, mais il estime que certains événements récents pourraient jouer en défaveur de ces stars. L’élimination de Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions a porté un coup aux chances de Salah, malgré ses 27 buts et 17 passes décisives en Premier League. Quant à Mbappé, il reste un prétendant sérieux, mais ses performances devront être décisives en Ligue des champions et en Liga pour maintenir sa candidature.

Thierry Henry souligne que les joueurs qui brillent en Ligue des champions et remportent leur championnat sont des prétendants sérieux. Il ajoute que si un joueur marque autant sans tirer de penalties, il mérite davantage d’attention.

Un outsider qui bouscule la hiérarchie ?

En mettant en avant Raphinha, Thierry Henry met le projecteur sur un joueur qui, jusqu’ici, ne figurait pas en tête des discussions pour le Ballon d’Or. Pourtant, avec ses performances en Ligue des champions et son rôle clé dans le succès du FC Barcelone, le Brésilien s’impose comme un candidat de plus en plus crédible.

Si Raphinha parvient à maintenir ce niveau d’excellence jusqu’à la fin de la saison et à décrocher des titres majeurs, la prédiction de Thierry Henry pourrait bien se réaliser. La course au Ballon d’Or 2025 est loin d’être terminée, et un nouveau prétendant vient de faire une entrée fracassante dans la compétition.