Emmanuel Adebayor n’a pas mâché ses mots après les critiques de Jamie Carragher sur la Coupe d’Afrique des Nations. L’ancien attaquant togolais a dénoncé un manque de respect envers la CAN et le football africain.

L’ancien attaquant togolais Emmanuel Adebayor a réagi avec fermeté aux déclarations de Jamie Carragher, ex-défenseur de Liverpool et consultant pour Sky Sports. Ce dernier avait qualifié la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de « tournoi mineur », provoquant une vague d’indignation. Adebayor a dénoncé un manque de respect envers cette compétition et le football africain.

Adebayor dénonce un manque de respect

Dans une interview accordée à AfricaSoccer, Adebayor a fustigé les propos de Carragher. « Ces commentaires constituent un manque total de respect, non seulement envers la CAN, mais aussi envers tous les Africains« , a-t-il déclaré. L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City a rappelé que cette compétition regroupe certains des meilleurs talents du football mondial.

Il a également remis en cause la légitimité de Carragher à juger une telle compétition : « J’ai affronté des défenseurs de classe mondiale en Premier League ; Carragher n’en fait pas partie.«

Emmanuel Adebayor tells Jamie Carragher: “These comments are total disrespect not only to AFCON but also to all Africans. It’s always the same when AFCON comes around; clubs hesitate to release players, and critics try to downplay its importance. I played against world-class… pic.twitter.com/szxSQQKi8D — Micky Jnr (@MickyJnr__) March 4, 2025

Une controverse récurrente

Carragher a tenu ces propos lors d’un débat sur Sky Sports concernant les chances de Mohamed Salah de remporter le Ballon d’Or. Il a comparé la CAN à l’Euro et à la Coupe du monde, estimant qu’elle n’avait pas le même prestige. Bien qu’il ait tenté de nuancer ses propos, la polémique n’a cessé de s’amplifier.

Ce débat illustre une fois de plus les tensions entre le football africain et certaines figures européennes. De nombreux joueurs et analystes dénoncent une dévalorisation systématique des compétitions africaines, souvent perçues comme secondaires face aux tournois européens.

La CAN, un tournoi incontournable

Pour Adebayor, la CAN reste une compétition prestigieuse et essentielle au développement du football africain. Carragher n’a pas encore répondu aux critiques de l’ancien capitaine des Éperviers, mais cette polémique relance un débat crucial sur la reconnaissance et le respect du football africain à l’échelle internationale.