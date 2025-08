CHAN 2025 : le Burkina Faso écrase la Centrafrique 4-2 et relance sa course à la qualification

Battus lors de leur entrée en lice face à la Tanzanie, les Étalons burkinabè ont corrigé le tir en infligeant un cinglant 4-2 à la Centrafrique ce mercredi au Benjamin Mkapa Stadium. Un match spectaculaire marqué par deux penalties et un record historique pour les Centrafricains.

Le Burkina Faso n’avait plus le droit à l’erreur après sa défaite inaugurale contre la Tanzanie (2-0). À Dar es Salaam, les hommes d’Issa Balboné ont réagi avec autorité en s’imposant 4-2 face à une équipe de la République centrafricaine volontaire mais encore naïve. Ce succès relance complètement les Étalons dans la course à la qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations 2024 qui se déroule avec un an de retard.

Le match a démarré tambour battant. Dès la 11e minute, Papus Ouattara profitait d’un corner mal dégagé pour ouvrir le score. La réponse centrafricaine ne se faisait pas attendre : quatre minutes plus tard, Sydney Tchibinda égalisait sur un magnifique coup franc direct. Ce but restera dans l’histoire : il s’agit du tout premier inscrit par la Centrafrique en phase finale d’un CHAN. La première période, très ouverte, voyait les deux équipes se neutraliser sur un score de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, le Burkina Faso montait en puissance. À la 57e minute, un penalty obtenu après une main dans la surface était transformé par Abdoul Abass Guiro. Vingt minutes plus tard, Patrick Malo, capitaine exemplaire, obtenait un deuxième penalty, qu’il se chargeait lui-même de convertir. À 3-1, les Étalons prenaient le large et poursuivaient leur domination. Le quatrième but, inscrit par Abdoul Baguian à la 84e minute, venait récompenser un mouvement collectif limpide. Dans le temps additionnel, Ange Zoumara réduisait l’écart sur un nouveau coup franc pour la Centrafrique, mais le score restait sans appel : 4-2.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur burkinabè Issa Balboné a salué l’état d’esprit de ses joueurs : «Nous ne sommes pas là juste pour jouer, nous sommes là pour reprentrer notre pays. Cela change tout » Il a également pointé la fatigue du voyage initial, expliquant que l’équipe n’était pas à son meilleur niveau face à la Tanzanie.

Malgré la défaite, la Centrafrique a montré de belles promesses pour sa première participation au CHAN. Avant la rencontre, le sélectionneur Sébastien Ngato avait prévenu : « l’Afrique va nous découvrir » Ses joueurs ont tenu ce pari par leur engagement et une volonté constante d’aller de l’avant, même face à une équipe plus expérimentée.

Avec cette victoire, le Burkina Faso remonte à la 2e place provisoire du Groupe B avec 3 points. La qualification se jouera lors du dernier match face à Madagascar. La Centrafrique, elle, est éliminée mais aura marqué l’histoire en ouvrant son compteur dans la compétition.

Statistiques clés :