Kylian Mbappé revendique ses origines algériennes, camerounaises et… portugaises

Le quart de finale de l’Euro 2024 opposant la France au Portugal, montre le parcours riche et complexe de l’identité de Kylian Mbappé. Star de l’équipe de France, il incarne une nouvelle génération de joueurs aux origines multiples, fiers de leurs racines et ouverts sur le monde.

Kylian Mbappé est le fruit d’une union multiculturelle qui reflète la diversité de la France moderne. Né à Bondy en banlieue parisienne, il est le fils de Wilfried Mbappé, d’origine camerounaise, et de Fayza Lamari, aux racines algériennes. Cette double ascendance africaine a indéniablement contribué à forger l’identité du joueur, lui offrant une richesse culturelle qui transparaît dans sa personnalité sur et en dehors du terrain.

L’influence portugaise : une admiration devenue revendication

Mais l’histoire des origines de Mbappé prend un tournant inattendu avec son admiration pour Cristiano Ronaldo. Durant son enfance, le jeune Kylian était tellement inspiré par le joueur portugais qu’il allait jusqu’à prétendre avoir des origines lusitaniennes. Cette anecdote, rapportée par Le Parisien, révèle l’impact profond de Ronaldo sur le développement de Mbappé. Un proche de la famille raconte : « À cette époque, si Cristiano avait mangé des carottes toute la journée, Kylian aurait mangé des carottes toute la journée » poursuivant en expliquant que les murs de sa chambre à Bondy étaient couverts de posters de la star portugaise, témoignant de cette admiration sans bornes.

Aujourd’hui, bien que Mbappé soit devenu sans doute la plus grande star du football mondial, son respect pour Ronaldo reste intact. Lors d’une récente conférence de presse, il a souligné l’honneur que représente pour lui le fait de jouer contre Ronaldo : « C’est un honneur de jouer face à lui. Il restera une légende du jeu mais on espère gagner et aller en demies. (…) Il faut savoir apprécier ce qu’il a été et ce qu’il est mais je ne suis pas envieux, c’est un joueur unique, il a marqué le football de son empreinte, inspiré des générations »

Retour aux sources : Mbappé à la découverte de ses racines africaines

Loin des destinations de vacances habituelles des stars du football, Kylian Mbappé a choisi de renouer avec ses origines africaines. En juin 2023, à l’âge de 24 ans, il a effectué son premier voyage au Cameroun, pays natal de son père. Ce séjour initiatique l’a conduit dans le quartier Etoudi, village de Yannick Noah, et sur l’île de Djébalè, berceau de sa famille paternelle. Mbappé a également rencontré des personnalités comme Francis Ngannou, star du MMA, et Franck Biya, fils du Président Paul Biya.

L’accueil chaleureux des Camerounais a profondément marqué le joueur, qui a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux. Dans la continuité de cette démarche, Mbappé prévoit de visiter l’Algérie, pays d’origine de sa mère, Fayza Lamari, l’année suivante. Ces voyages témoignent de l’importance que Mbappé accorde à ses racines, illustrant parfaitement son statut d’ambassadeur d’une France multiculturelle. Comme l’a souligné sa mère : « Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines« .

Cette quête identitaire, rare chez un joueur de son calibre, souligne la maturité et la profondeur de Mbappé, qui cherche à comprendre et embrasser pleinement son héritage culturel complexe. Alors qu’il s’apprête à affronter le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024, ce match prend une dimension symbolique, représentant non seulement un défi sportif, mais aussi une confrontation entre ses racines diverses : ses origines africaines, son identité française, et son admiration pour Ronaldo.