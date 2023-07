Après le Cameroun, Mbappé poursuivra en Algérie la quête de ses racines

Kylian Mbappé est bien un homme à part. Alors que la plupart des joueurs de sa génération passent leurs vacances à Dubaï ou Saint-Tropez, lui fait un voyage initiatique en Afrique, pour retrouver ses racines. Après le Cameroun, Mbappé se rendra, l’année prochaine, en Algérie. Et son avenir, entre PSG, Real de Madrid et Manchester peut attendre.

Kylian Mbappé vient de passer quelques jours au Cameroun. A 24 ans, c’était la première fois que la star du PSG, par ailleurs capitaine de l’équipe de France, se rendait dans le pays de son père, Wilfrid Mbappé, qui l’accompagnait. La star du football a ensuite été visiter le quartier Etoudi, village de Yannick Noah, lui-aussi originaire du Cameroun. Il a aussi partagé un déjeuner avec Francis Ngannou, la star du MMA ! Enfin, Kylian s’est rendu sur l’île de Djébalè où se trouve le village natal de son père.

Un séjour qui a marqué les esprits, tant le joueur fait l’unanimité. Il en a profité pour rencontrer Franck Biya, fils du Président Paul Biya, qui représente la nouvelle vague et un certain renouveau politique au Cameroun

A son départ samedi dernier, Kylian Mbappé a fait part de sa grande joie. « Fin de cet incroyable séjour. Merci à tous les Camerounais pour ce magnifique accueil, j’ai profité de chaque instant. A bientôt j’espère » , a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Mbappé ambassadeur d’une France black-blanc-beur

Après ce séjour en Afrique Centrale, Kylian Mbappé se rendra, l’année prochaine, en Algérie, pays de sa mère et agent, Fayza Lamari. « Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie.(…) Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines », a confié Fayza Lamari. La mère du joueur est originaire de la wilaya de Béjaia, en Kabylie.

Kylian Mbappé se rendra aussi en #Algérie l'an prochain. Sa maman explique la principale raison de son séjour qui est de réinvestir un peu de ce qu'il a dans les pays d'origine de ses parents Par #Canal2#MbappeAuCameroun pic.twitter.com/qobpGvPdJS — Annie Payep (@AnniePayep) July 9, 2023

A noter que son jeune frère, Ethan Mbappé, né en 2006, et actuellement au PSG, aura, s’il a le niveau, la possibilité de choisir son équipe nationale entre les Fennecs, les Lions Indomptables et les Bleus de son grand frère !

Et pour Kylian, reste la question du club où il jouera la saison prochaine. il lui reste un an de contrat avec le PSG, mais le Qatar veut faire fructifier son investissement et vendre le joueur au Real Madrid, même si Kylian, attaché à Paris, souhaiterait effectuer une dernière saison en France.