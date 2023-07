PSG : pourquoi il faut garder Mbappé et virer le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG mérite-t-il Mbappé ? On peut légitimement se poser la question, comment le club de la capitale française peut-il souhaiter le départ du meilleur joueur du monde ! L’argent, comme toujours, guide les choix du Qatar, mais pour le football à Paris, ne faudrait-il pas plutôt inverser la donne, garder Mbappé et virer le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi ?

Pourrait-on imaginer cette situation dans un autre club ? Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde, meilleur buteur de l’histoire du PSG est en passe d’être mis dehors par les dirigeants qataris. Originaire de Bondy, en région parisienne, Mbappé a toujours assumé son choix de rejoindre le PSG après sa formation à Monaco. C’est là qu’il a explosé en devenant Sacré meilleur buteur de Ligue 1, en 2019 (33 buts), 2020 (18), 2021 (27), 2022 (28) et 2023 (29). Un palmarès incroyable pour un joueur de 24 ans.

Mais au PSG, le Qatar veut d’abord gérer son argent avant de réfléchir à remporter un titre. La League des Champions, annoncée chaque année comme l’objectif prioritaire du club le plus riche du monde, n’est au final pas toujours la priorité des recruteurs. Aligner Messi et garder Neymar au côté de Mbappé, l’année dernière, c’était avant tout ou coup marketing, car sur le terrain, le résultat a été très décevant. Messi enfermé dans son bunker de Neuilly sur Seine et Neymar, connu pour ses fêtes monumentales dans sa villa de Bougival, n’ont pas vraiment brillé sur les terrains de l’Hexagone. Mbappé, lui, a fait le job. Il s’est battu, il a marqué des buts importants, il a porté son équipe dans bien des périodes, mais aujourd’hui le Qatar veut s’en débarrasser.

Nasser Al-Khelaïfi pour un question d’argent

Pour le Qatar propriétaire du PSG, et Nasser Al-Khelaïfi son président, il n’est pas question de laisser l’attaquant tricolore rester un an de plus et arriver en fin de contrat. Soit il prolonge, soit il s’en va, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Et Leonardo, l’homme de main du Qatar, d’en ajouter une couche : « Je pense que le moment est venu que Mbappé parte » du PSG, a déclaré le Brésilien en service commandé.

Pour le Qatar, pays qui vient d’organiser la première Coupe du monde dans des stades plantés dans le désert -où par 40° les spectateurs étaient en pulls à cause de la climatisation- le cas Mbappé est un nouvel exemple de gestion catastrophique. Le Qatar n’a plus la main sur le dossier Mbappé. C’est pourquoi il cherche à attiser la tension pour forcer son joueur à partir. Le Real Madrid est prêt à faire une offre pour racheter la dernière année de contrat du joueur, mais sans faire de folie. Et au final, Mbappé rappelle une chose essentielle, un joueur doit pouvoir jouer où il le souhaite, selon son contrat. Contrairement à ce que pense le Qatar, l’homme n’est pas une marchandise comme une autre.

Finalement, comme souvent, dans une phrase bien sentie, c’est Ibrahimovic qui résume le mieux la situation de Kylian Mbappé : « Il est devenu plus important que le club ». Alors pour avancer, peut-être, le PSG ne devrait-il pas garder Mbappé et virer le Qatar ?

Et pendant ce temps, Mbappé, fidèle à sa mentalité, voyage au Cameroun, puis en Algérie, pour retrouver ses racines et éviter de se perdre.

Lire aussi : le vilain petit Qatar