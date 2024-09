Ademola Lookman : un Africain en route pour la gloire au Ballon d’Or 2024 ?

Ademola Lookman brille parmi les nominés au Ballon d’Or 2024. Il porte les espoirs de l’Afrique sur la scène footballistique mondiale après une saison exceptionnelle avec l’Atalanta.

Le Ballon d’Or 2024 est l’événement sportif le plus attendu de l’année, et une surprise de taille se cache parmi les 30 nominés. Ademola Lookman, l’attaquant nigérian des Super Eagles et de l’Atalanta Bergame, est le seul représentant africain à concourir pour ce prestigieux trophée. Après une saison phénoménale, il a marqué les esprits en menant son club vers la victoire en Ligue Europa. Lookman est-il en train de redéfinir le parcours d’un footballeur africain sur la scène internationale ? Décryptage.

La performance exceptionnelle de Lookman en 2024

Ademola Lookman n’a cessé d’impressionner cette saison. Avec l’Atalanta, il a brillé non seulement en Serie A, mais surtout en Ligue Europa, où il a marqué un triplé lors de la finale contre le Bayer Leverkusen, assurant une victoire éclatante 3-0. Ce succès a permis à son club italien de remporter son deuxième titre majeur en 117 ans, un exploit monumental. Sur la scène internationale, Lookman a également joué un rôle clé dans la performance des Super Eagles, qui ont atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

La présence de Lookman parmi les nominés pour le Ballon d’Or envoie un signal fort. Le footballeur nigérian représente non seulement son pays, mais tout le continent africain. Avec des performances dignes des plus grands, il défie la domination européenne et sud-américaine dans ce concours de prestige. Dans une liste remplie de stars comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr., et Jude Bellingham, Lookman fait briller l’Afrique et montre qu’il peut rivaliser avec les meilleurs.

Un premier lauréat sans Messi ni Ronaldo ?

Cette année marque un tournant historique dans la course au Ballon d’Or. Pour la première fois depuis 2003, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figurent parmi les nominés. Cette absence ouvre la voie à un tout nouveau lauréat. Parmi les favoris figurent des noms tels que Vinicius Jr., Jude Bellingham, et Kylian Mbappé. Cependant, avec ses prouesses en club et en sélection, Lookman a prouvé qu’il méritait sa place parmi les prétendants sérieux au titre.

Le chemin vers la cérémonie : attentes et espoirs

Alors que la date du 28 octobre approche, les spéculations vont bon train. Lookman, avec ses 11 buts en Serie A et ses performances impressionnantes en compétitions internationales, pourrait-il être le premier Africain à remporter le Ballon d’Or depuis George Weah en 1995 ? Si la concurrence est rude, le joueur nigérian a su captiver l’attention du monde entier avec son talent, son engagement et son sens du spectacle.