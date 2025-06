Hakimi et Dembélé : les chances des deux stars du PSG pour le Ballon d’Or 2025

Le sacre historique du PSG en Ligue des Champions a propulsé deux de ses stars dans la course au plus prestigieux des trophées individuels. Entre le prodige offensif et le défenseur révolutionnaire, qui a le plus de chances de succéder à l’Espagnol Rodri ?

La victoire éclatante 5-0 du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions a marqué l’histoire du football. Après des années de frustrations européennes, les Parisiens ont enfin décroché le Graal avec la manière, propulsant du même coup plusieurs de leurs joueurs dans la course au Ballon d’Or 2025. Parmi eux, deux profils se détachent particulièrement : Ousmane Dembélé, devenu l’arme offensive fatale de Luis Enrique, et Achraf Hakimi, le défenseur le plus décisif d’Europe.

Ousmane Dembélé : la métamorphose d’un génie enfin libéré

La saison 2024-2025 restera gravée dans les mémoires comme celle de la révélation totale d’Ousmane Dembélé. Avec 33 buts et 13 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, l’international français a pulvérisé ses records personnels. Plus impressionnant encore, ses 25 buts en 25 matchs sur l’année civile 2025 témoignent d’une régularité inédite, lui qui avait été longtemps critiqué pour son manque d’efficacité devant le but.

Repositionné en faux neuf par Luis Enrique, Dembélé a trouvé la formule magique. Ses statistiques révèlent un joueur qui a considérablement amélioré sa finition. Cette transformation tactique s’est avérée payante, faisant de lui le meilleur buteur parisien et l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe.

Dans la quête historique du PSG en Ligue des Champions, Dembélé s’est montré à la hauteur des plus grands rendez-vous. Son but décisif en demi-finale aller contre Arsenal (1-0) au Emirates Stadium a marqué les esprits, tout comme ses performances constantes tout au long du parcours européen. Désigné meilleur joueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2024-2025, le Français, d’origine malienne et Mauritanienne, a prouvé qu’il était capable de briller sur la plus grande scène.

Achraf Hakimi : le défenseur qui révolutionne son poste

Achraf Hakimi a établi un record en devenant le défenseur le plus décisif de l’histoire sur une seule campagne de Ligue des champions de l’UEFA avec 4 buts et 5 passes décisives lors de la saison 2024-2025. Ces statistiques sont tout simplement exceptionnelles pour un latéral droit et témoignent de son impact unique sur le jeu parisien.

Le Marocain a également inscrit son nom dans l’histoire en devenant le premier joueur marocain à avoir marqué un but en finale lors de la Ligue des champions 2025.

La reconnaissance de ses performances ne s’est pas fait attendre. Hakimi a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2025 organisé par RFI et France 24, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, avec 364 points devant Evann Guessand (165 pts) et Habib Diarra (43 pts). Une première pour le Marocain et le PSG, lui qui avait terminé deuxième l’an dernier.

Il figure aussi dans l’équipe type de la Ligue des champions en 2025 après avoir été homme du match lors d’un match de poule contre le PSV Eindhoven et en demi-finale retour contre Arsenal.

Hakimi redéfinit le rôle du latéral moderne, combinant solidité défensive et impact offensif de manière unique. Sa présence à deux niveaux, contribuant à l’attaque tout en récupérant rapidement pour renforcer la forme défensive, en fait un joueur révolutionnaire.

L’analyse comparative : qui part favori ?

Dembélé apparaît comme le grand favori dans la plupart des classements, notamment grâce à son statut d’attaquant dans une équipe victorieuse. L’histoire du Ballon d’Or favorise traditionnellement les joueurs offensifs, et ses 33 buts sur la saison constituent un argument de poids. Avec un palmarès plus garni c’est bel et bien Ousmane Dembélé qui semble faire la course en tête.

Si l’histoire de ce trophée ne lui donne pas forcément la faveur des pronostics – notamment en raison de son poste «plus défensif», Hakimi n’en reste pas moins un candidat sérieux. L’international marocain n’a, en effet, pas grand chose à envier à la concurrence. Que ce soit collectivement (un triplé avec le PSG, une troisième place avec le Maroc lors des derniers JO) ou sur le plan individuel.

La concurrence externe

DAns cette course, il faut également prendre en compte la concurrence extérieure, notamment Lamine Yamal (Barcelona) et Raphinha (Barcelona) qui figurent parmi les principaux rivaux. A priori, le Ballon d’Or 2025 va se jouer entre les deux parisiens et leurs deux concurrents barcelonais.

La Coupe du monde des clubs : un tournant décisif en cours

Dans ce contexte, la Coupe du monde des clubs, qui se déroule actuellement aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, représente un enjeu majeur pour les candidats au Ballon d’Or. Cette compétition dans son nouveau format à 32 équipes pourrait bien faire pencher la balance. Pour l’instant, le PSG a terminé premier du groupe B avec deux victoires et une défaite, se qualifiant pour les huitièmes de finale. Après avoir dominé l’Atlético Madrid (4-0) lors de leur entrée en lice, les Parisiens ont ensuite chuté face à Botafogo (0-1) avant de se reprendre contre Seattle (2-0).

Hier soir, le PSG a écrasé l’Inter Miami de Lionel Messi (4-0) en huitièmes de finale au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Une performance qui a marqué les esprits, avec notamment un doublé de João Neves et un but d’Achraf Hakimi. Dembélé : absent de ce match en raison d’une blessure à la cuisse, doit revenir pour les quarts de finale. Le PSG affrontera le vainqueur de Flamengo-Bayern Munich en quarts de finale, le 5 juillet à 18 heures à Atlanta.

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 aura lieu le 22 septembre 2025, et les nominés seront annoncés en août 2025.