Prix Marc-Vivien Foé 2025 : Achraf Hakimi sacré roi africain de Ligue 1

Achraf Hakimi entre dans la légende. Le latéral marocain du PSG a été sacré meilleur joueur africain de Ligue 1 en remportant le Prix Marc-Vivien Foé 2025, après une saison remarquable sur le plan défensif et offensif. Une consécration qui reflète son rôle clé dans les succès parisiens et son statut grandissant dans le football africain.

Le rideau tombe sur une saison 2024-2025 éclatante pour le Paris Saint-Germain, et au cœur de ce succès, un nom brille de mille feux : Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain vient d’être couronné du prestigieux Prix Marc-Vivien Foé, décerné chaque année par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1. Une distinction symbolique, qui vient saluer une année exceptionnelle sur les pelouses françaises et européennes.

Un trophée mérité après une saison de haut vol

Face à une rude concurrence, notamment du Sénégalais Habib Diarra (Strasbourg) et de l’Ivoirien Evann Guessand (Nice), Achraf Hakimi s’est imposé comme une évidence. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 4 buts, 6 passes décisives en Ligue 1, sans oublier son impact défensif majeur et son activité incessante sur le flanc droit. En Ligue des champions, il a également brillé, contribuant à la qualification historique du PSG en finale. Ce trophée vient ainsi récompenser une montée en puissance indéniable sous les ordres de Luis Enrique.

Ce sacre a été salué avec enthousiasme par plusieurs figures du football. Nasser Larguet, ancien directeur technique du Maroc et découvreur d’Hakimi, n’est guère étonné : « Ce n’était qu’une question de temps. » Quant à son entraîneur, Luis Enrique, il souligne les progrès défensifs et la maturité tactique du joueur : « Il a gagné en concentration et en efficacité. » Même son de cloche du côté de la sélection nationale, où Walid Regragui voit en lui un véritable leader : « Il incarne l’exigence, le goût de la victoire. »

L’héritier d’Aubameyang et des grands noms du football africain

En remportant ce Prix Marc-Vivien Foé, Achraf Hakimi inscrit son nom aux côtés de figures prestigieuses du football africain ayant marqué la Ligue 1. Il succède au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2024 avec l’Olympique de Marseille. Avant lui, d’autres Marocains avaient été honorés : Marouane Chamakh en 2009, Younès Belhanda en 2012 et Sofiane Boufal en 2016. Un cercle d’élite dans lequel Hakimi entre avec fierté : « C’est un honneur d’en faire partie », a-t-il déclaré lors de la remise du trophée.

Loin d’être une ligne finale, cette récompense s’inscrit dans le parcours d’un joueur en pleine ascension. À 26 ans, Hakimi semble avoir atteint un équilibre parfait entre talent brut et discipline tactique. Alors que le PSG vise un premier sacre en Ligue des champions, le Marocain pourrait conclure cette saison de rêve en apothéose. Et pour lui, l’avenir s’annonce encore plus brillant : leader incontesté en club comme en sélection, il s’impose comme une icône du football africain moderne.