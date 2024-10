Achraf Hakimi devrait prolonger l’aventure et devenir un pilier du PSG

Le Paris Saint-Germain veut renforcer ses fondations. Après avoir officialisé plusieurs arrivées, notamment des jeunes talents, lors de ce mercato estival, le club de la capitale s’apprête à sécuriser l’avenir d’un élément clé de son effectif : l’international marocain Achraf Hakimi. En effet, les négociations pour une prolongation de contrat avec le latéral droit marocain sont sur le point d’aboutir.

Arrivé en 2021 en provenance de l’Inter Milan, Hakimi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le couloir droit de la défense parisienne. Doté d’une vitesse fulgurante, d’une technique fine et d’un sens du but aiguisé, il est devenu l’un des meilleurs à son poste en Europe. Formé au Real Madrid, Hakimi a d’abord été prêté au Borussia Dortmund, où il a perfectionné son jeu en Bundesliga, avant d’exploser à l’Inter Milan sous les ordres d’Antonio Conte. Avec l’Inter, il a remporté le Scudetto en 2021, avant d’être recruté par le PSG pour renforcer le côté droit de sa défense.

Sous les couleurs parisiennes, le Marocain a déjà remporté plusieurs titres, dont la Ligue 1 en 2022 et 2023, la Coupe de France en 2022, et a marqué des buts décisifs en Ligue des champions. Des doutes sur son avenir sont apparus lors du départ de Kylian Mbappé, les deux joueurs étant très proches. Sa contribution ne se limite pas à ses capacités défensives : Hakimi brille également par ses montées offensives, créant des décalages et offrant des passes décisives. Il est ainsi devenu un élément incontournable de l’effectif parisien et a conquis le cœur des supporters par son engagement et sa combativité.

La stabilité au cœur des priorités du PSG

Cette prolongation de contrat serait une excellente nouvelle pour le PSG, qui verrait ainsi l’un de ses atouts majeurs s’engager sur le long terme. En consolidant Hakimi, Paris renforce sa défense, un secteur où l’international marocain joue un rôle crucial. Ce geste montre également l’attachement du joueur au projet du club et son envie de continuer à écrire l’histoire du PSG.

Cette prolongation confirmerait aussi l’ambition du PSG de rester au sommet du football européen et renforcerait l’attractivité du club sur le marché des transferts, notamment pour attirer d’autres talents internationaux.

Hakimi, après son impressionnante performance lors de la Coupe du monde 2022 où il a mené le Maroc jusqu’en demi-finale, s’affirme de plus en plus comme un leader au sein de l’équipe parisienne.

Les derniers détails du contrat sont en cours de finalisation, et l’officialisation de cette prolongation est attendue dans les prochains jours. Selon des sources proches du dossier, un accord de principe avait déjà été trouvé avant même les Jeux Olympiques, confirmant la volonté du PSG de régler rapidement cette question essentielle.