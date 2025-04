Prix Marc-Vivien Foé 2025 : la jeunesse et la diversité du football africain à l’honneur en Ligue 1

Le prix Marc-Vivien Foé 2025 RFI/France24 dévoile ses douze finalistes : un plateau exceptionnel où brillent Achraf Hakimi, déjà lauréat en 2023, et une nouvelle génération de talents africains qui façonnent la Ligue 1. Entre la jeunesse fulgurante d’Eliesse Ben Seghir, la régularité d’Himad Abdelli, la solidité des Sénégalais et la technique des Ivoiriens, ce trophée, au-delà de l’hommage au regretté milieu camerounais, continue d’illustrer l’apport inestimable du continent africain au football français.

Le prix Marc-Vivien Foé symbolise l’héritage de l’un des plus grands milieux de terrain africains disparus tragiquement en 2003. Il met chaque année en lumière la richesse, la variété et la puissance du football africain en France. Cette année encore, la sélection finale reflète la montée en puissance d’une nouvelle génération de talents aux profils complémentaires.

Un plateau 2025 éclatant : jeunesse, régularité et révélation

Parmi les 12 finalistes dévoilés par RFI et France 24, plusieurs profils se distinguent. Achraf Hakimi, vice-capitaine du PSG et déjà lauréat en 2023, fait figure de favori naturel. À 26 ans, le latéral marocain est un pilier du dispositif de Luis Enrique, aussi précieux dans le repli défensif que dans la projection offensive. Il est accompagné par un autre Lion de l’Atlas, le jeune Eliesse Ben Seghir (20 ans), révélation de l’AS Monaco, qui éclabousse la Ligue 1 de sa créativité.

Le Sénégal est également dignement représenté avec trois candidats : Lamine Camara (Monaco), deux fois sacré meilleur jeune africain de l’année, Habib Diarra, capitaine combatif du RC Strasbourg, et Moussa Niakhaté, roc défensif de l’Olympique lyonnais revenu en Ligue 1 après un passage remarqué outre-Manche.

L’Afrique de l’Ouest brille de mille feux

La Côte d’Ivoire peut aussi se targuer d’un trio prometteur. D’abord, Yahia Fofana, portier d’Angers, solide artisan du retour du SCO dans l’élite. Ensuite, Evann Guessand, révélation offensive de l’OGC Nice, auteur d’une saison pleine. Enfin, Hamed Junior Traoré, fer de lance de l’AJ Auxerre, qui a su relancer sa carrière avec brio dans l’Hexagone.

L’Algérie, elle, place également deux représentants dans cette sélection : Himad Abdelli, maître à jouer d’Angers dont la régularité impressionne, et Amine Gouiri, qui a déjà conquis le cœur des supporters marseillais après son transfert hivernal depuis Rennes. À noter que Gouiri est le premier joueur à figurer dans cette liste après avoir porté les couleurs des sélections de jeunes françaises, avant d’opter pour les Fennecs.

Avec Moses Simon, fidèle soldat du FC Nantes depuis 2019, le Nigeria compte une valeur sûre, capable de dynamiter n’importe quelle défense par sa vivacité et sa justesse. Enfin, Abdoulaye Touré, vétéran guinéen du Havre, incarne la stabilité et l’intelligence de jeu. À 31 ans, il est le doyen de cette sélection, mais reste l’un des joueurs les plus précieux du promu normand.

Un miroir pour l’Afrique, un signal pour l’avenir

Le nom du lauréat 2025 sera dévoilé le 12 mai. Ce prix reste le reflet d’une dynamique car l’Afrique ne cesse de nourrir la Ligue 1 de ses meilleurs talents. Et si les projecteurs sont braqués sur Paris, Marseille ou Monaco, c’est tout un continent qui se reconnaît à travers les gestes, les sourires et les exploits de ses ambassadeurs sur les terrains de France.

Le prix Marc-Vivien Foé, c’est aussi cela : un pont entre les générations, un trait d’union entre les talents et l’espoir, un rappel que le football africain est, plus que jamais, une force vive du football mondial.

Palmarès du prix Marc-Vivien Foé (2009–2024)

Créé en 2009 par RFI et France 24, le prix Marc-Vivien Foé récompense chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il rend hommage à Marc-Vivien Foé, milieu camerounais décédé en pleine rencontre avec les Lions Indomptables lors de la Coupe des Confédérations 2003.

Voici les lauréats depuis la création du prix :

2024 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon – Marseille)

2023 : Chancel Mbemba (RDC – Marseille)

2022 : Seko Fofana (Côte d’Ivoire – RC Lens)

2021 : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun – Fulham, ex-Marseille)

2020 : Victor Osimhen (Nigeria – Lille)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire – Lille)

2018 : Karl Toko Ekambi (Cameroun – Angers)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire – Nice)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc – Lille)

2015 : André Ayew (Ghana – Marseille)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria – Lille)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon – Saint-Étienne)

2012 : Younès Belhanda (Maroc – Montpellier)

2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire – Lille)

2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire – Lille)

2009 : Marouane Chamakh (Maroc – Bordeaux)