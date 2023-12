Victor Osimhen sacré Ballon d’Or africain 2023

L’attaquant nigérian Victor Osimhen a été élu Ballon d’Or africain 2023, lundi 11 décembre, à Marrakech, au Maroc. Il succède au Sénégalais Sadio Mané, qui avait remporté le trophée, en 2022.

Osimhen a réalisé une année exceptionnelle avec le Napoli. Il a inscrit 24 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matches de Serie A, contribuant ainsi au titre de champion d’Italie de son club. Un exploit que Naples n’avait plus réalisé depuis l’époque de Diego Maradona.

Victor Osimhen avait aussi été désigné meilleur joueur de la Serie A. Il devance Mohamed Salah et Achraf Hakimi, tous deux auteurs d’une très belle saison aussi.

Les Espoirs pour le Sénégal

Osimhen est le deuxième joueur nigérian à remporter le Ballon d’Or africain, après Nwankwo Kanu, en 1999. A noter que sa compatriote Asisat Oshoala, joueuse de Barcelone, a remporté le trophée chez les femmes. Chez les Espoirs, c’est le milieu de terrain sénégalais du FC Metz, Lamine Camara, qui remporte le trophée devant son compatriote Amara Diouf et le Marocain Abdessamad Ezzalzouli

Osimhen est un joueur très talentueux. Son sacre au Ballon d’Or africain est une belle reconnaissance de ses qualités. Il lui reste encore une marge de progression, lui qui a terminé 9ème au Ballon d’Or général, remporté par Messi.