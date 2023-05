Chancel Mbemba : le défenseur de l’OM sacré meilleur joueur africain de France

Le Prix Marc-Vivien Foé 2023, décerné par RFI et France 24, a été attribué au défenseur congolais de l’OM, Chancel Mbemba. Ce trophée récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 française. Chancel Mbemba devance le lauréat 2022, Seko Fofana du RC Lens, et l’attaquant de Nice, Terem Moffi.

Créé en hommage à Marc-Vivien Foé, mort sur les terrains en 2003, ce trophée désigne le meilleur joueur africain du championnat de France. C’est la première fois qu’il revient à un défenseur en la personne de Chancel Mbemba. Passé par Anderlecht, Newcastle, Porto et désormais à l’Olympique de Marseille, le Congolais de 28 ans rejoint une pléiade de joueurs de légende, dont Gervinho en 2010 et 2011, Pierre-Emerick Aubameyang en 2013 ou André Ayew en 2015.

Chancel Mbemba est un pilier du football congolais et désormais de l’OM. Né le 8 août 1994 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, Chancel Mbemba a été repéré en 2013, à l’âge de 19 ans, par le club belge d’Anderlecht. Il a pu se frotter au niveau professionnel européen sous les ordres de l’entraîneur renommé, Herman Van Holsbeeck. Il y restera 3 saisons, marquant 9 buts et devenant un des favoris des supporters avant de rejoindre Newcastle United, un club de la Premier League anglaise. Sa force physique, sa rapidité et sa capacité à anticiper les mouvements adverses ont fait de lui un atout précieux pour l’équipe mais, au bout de trois ans, c’est un nouveau départ, pour le Portugal et le FC Porto.

Chancel Mbemba, Belgique, Angleterre puis Portugal avant Marseille

Sous la direction de Rafael Benítez, Mbemba a été un pilier de la défense de Newcastle United et a aidé le club à revenir en Premier League après une saison en Championship (seconde division anglaise). Mbemba a ensuite rejoint le FC Porto en 2018 et en 2020, il réalise un doublé : championnat du Portugal et Coupe du Portugal. Toujours très efficace devant le but, qualité rare pour un défenseur, il inscrit même un doublé lors de la finale de Coupe.

Avec l’OM, sa première saison est déjà un succès. Impérial en défense, il va marquer sept buts. Une statistique impressionnante pour un défenseur central qui en fait sans contexte un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Chancel Mbemba est le deuxième joueur de l’OM a être sacré après André Ayew. Il est aussi le deuxième Congolais après Gaël Kakuta en 2021.