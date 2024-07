Lola Índigo et Achraf Hakimi : Une escapade à Ibiza qui fait jaser

Des photos récentes de la chanteuse espagnole Lola Índigo et du footballeur marocain Achraf Hakimi, se prélassant sur un yacht à Ibiza, ont enflammé les réseaux sociaux espagnols et marocains. Cette apparition conjointe soulève de nombreuses questions sur la nature de leur relation, alimentant les spéculations dans la presse people.

Des clichés récemment publiés sur les réseaux sociaux mettent en émoi la toile espagnole. On y aperçoit la chanteuse et danseuse espagnole Lola Índigo aux côtés du footballeur international marocain Achraf Hakimi, actuellement joueur du Paris Saint-Germain, profitant ensemble d’une escapade ensoleillée sur un yacht au large d’Ibiza.

Deux stars au sommet de leur carrière

Lola Índigo, de son vrai nom Miriam Doblas Muñoz, s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l’émission Operación Triunfo en 2017. Depuis, elle a conquis les charts espagnols avec des tubes comme « Ya No Quiero Ná » et « Niña de la Escuela ». Quant à Achraf Hakimi, il est considéré comme l’un des meilleurs arrières droits du monde, brillant tant en club qu’avec l’équipe nationale du Maroc.

La publication de ces photos a rapidement enflammé les réseaux sociaux, donnant naissance à de nombreuses spéculations sur une possible idylle entre les deux célébrités. La complicité et la proximité affichées sur les clichés n’ont fait qu’alimenter les rumeurs, bien qu’aucun des deux protagonistes n’ait encore commenté la situation.

Entre amitié et rumeurs : l’énigme d’une relation

Il convient cependant de rappeler que Lola Índigo est en couple depuis deux ans, comme elle l’a elle-même confié lors d’une interview récente. Elle a toujours été discrète sur sa vie privée, préférant mettre en avant sa carrière artistique.

De son côté, Achraf Hakimi est officiellement célibataire depuis sa séparation d’avec l’actrice Hiba Abouk en février 2022, avec qui il a eu deux enfants.

Cette apparente amitié entre la chanteuse et le footballeur soulève de nombreuses questions. S’agit-il d’une simple relation amicale ou d’un rapprochement plus intime ? Seul le temps nous le dira. En attendant, cette rumeur continue d’alimenter les discussions dans la presse people espagnole et marocaine et parmi les fans des deux stars.