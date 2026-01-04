CAN 2025 : qualification dans la douleur pour le Sénégal face au Soudan

Bousculé dès l’entame, le Sénégal a dû s’employer pour venir à bout du Soudan en huitième de finale de la CAN 2025. Menés rapidement au score, les Lions de la Teranga ont su inverser la tendance grâce à un sursaut collectif et à l’efficacité de leurs cadres. La victoire 3-1, acquise à Tanger, permet aux champions d’Afrique 2021 de poursuivre leur route dans la compétition.

Le public de Tanger est passé par toutes les émotions ce samedi après-midi. Alors que le Sénégal se présentait en grand favori de ce huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nationsla Coupe d’Afrique des Nations, les hommes de Pape Thiaw ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser une équipe du Soudan décomplexée. Bousculés d’entrée, les Lions de la Teranga ont finalement fait respecter la hiérarchie en s’imposant 3-1, validant ainsi leur ticket pour la suite de la compétition.

La douche et le réveil du métronome

Le scénario a débuté comme un cauchemar pour le champion d’Afrique 2021. Dès la 6e minute, profitant d’une défense sénégalaise encore apathique et privée de Kalidou Koulibaly, Aamir Abdallah a glacé les supporters sénégalais. D’une frappe limpide dans la lucarne d’Édouard Mendy, l’attaquant soudanais a récompensé l’audace d’une équipe venue sans complexe. Durant vingt minutes, les Lions ont semblé perdus, multipliant les fautes techniques sous la pression d’un bloc adverse très haut.

L’homme providentiel est finalement venu du milieu de terrain. Souvent critiqué pour ses récentes performances, Pape Gueye a pris ses responsabilités. Après une première alerte sans frais, le numéro 26 a profité d’un travail remarquable de Sadio Mané pour égaliser d’une frappe précise du gauche à la 29e minute. Ce but a agi comme un déclic, libérant des Sénégalais jusque-là crispés par l’enjeu.

Le coup de massue avant la pause

Le tournant du match s’est joué dans les derniers instants du premier acte. Alors que le Soudan pensait regagner les vestiaires avec un score de parité, le talent individuel des Lions a fait la différence. Lancé à la limite du hors-jeu, Nicolas Jackson a fait preuve de lucidité en servant idéalement Pape Gueye en retrait. Le milieu de terrain ne s’est pas fait prier pour inscrire un doublé salvateur dans le temps additionnel, permettant au Sénégal de passer devant au marquoir juste avant la mi-temps.

Ce second but a brisé l’élan des Faucons de Jediane. Malgré une ultime tentative de Sheddy Ezeldin au retour des vestiaires, magistralement détournée par Mendy, les joueurs soudanais ont peu à peu baissé de rythme, laissant la maîtrise du cuir à des Sénégalais plus sereins et mieux organisés tactiquement.

Le joyau Mbaye pour clore le spectacle

Pour sceller définitivement le sort de la rencontre, Pape ThiawPape Thiaw a fait appel à son banc de touche, et plus particulièrement au jeune Ibrahim Mbaye. Entré en jeu sous les ovations, le prodige sénégalais n’a eu besoin que de quatre minutes pour s’illustrer. Sur une contre-attaque fulgurante initiée une fois de plus par un Sadio Mané dans tous les bons coups, Mbaye a pris la défense de vitesse avant de fusiller Monged Abuzaid d’un tir puissant.

Avec cette victoire 3-1, le Sénégal assure l’essentiel et confirme sa montée en puissance, malgré des lacunes défensives encore visibles en début de match. Les Lions restent à Tanger, où ils disputeront leur quart de finale le 9 janvier prochain. Ils affronteront le vainqueur du choc entre le Mali et la Tunisie, avec l’ambition intacte de reconquérir le trône continental.