CAN 2025, Sénégal bat Bénin (3-0) : « Même à 10, les Lions ont fait preuve de détermination »

Au terme d’une phase de groupes maîtrisée, le Sénégal a envoyé un signal fort à ses concurrents lors de la CAN 2025. Face au Bénin, les Lions de la Teranga ont conjugué efficacité, sang-froid et solidarité pour s’imposer largement, malgré un contexte parfois défavorable. Entre gestion des temps forts, réaction après une expulsion et discipline collective, la sélection sénégalaise a montré un visage rassurant. Une performance qui nourrit l’optimisme des supporters avant les matchs à élimination directe.

A Dakar,

Le dernier coup de sifflet a résonné comme une confirmation. À Tanger, le Sénégal a rempli sa mission en dominant le Bénin (0-3) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Une victoire nette, acquise dans des circonstances parfois tendues, qui permet aux Lions de la Teranga de terminer en tête du groupe D et d’aborder la suite de la compétition avec confiance. Dans les rues, les réactions sénégalaises ont afflué, mêlant analyse, émotion et fierté.

« On savait que cette équipe ne lâche jamais »

Mamadou, enseignant de lycée et passionné de football, n’a jamais douté de l’issue du match. « Le Sénégal a contrôlé le ballon dès le début. Même quand le rythme était haché, on sentait une équipe mature, capable d’attendre le bon moment », explique-t-il. Pour lui, la première période a été révélatrice : une domination territoriale, peu d’occasions franches, mais une impression de maîtrise. L’ouverture du score sur coup de pied arrêté, peu avant la pause, a libéré les Lions.

« Ce but a tout changé. On est revenus des vestiaires avec un autre visage, plus tranchant », souligne Mamadou, qui voit dans cette victoire le signe d’une équipe qui sait gérer les temps faibles, un atout essentiel dans une compétition aussi exigeante. Assise parmi ses collègues après une longue journée de travail, Aïssatou, infirmière, a vécu la seconde période avec intensité. L’expulsion du capitaine sénégalais l’a inquiétée, mais elle en retient surtout la réaction collective.

« Le collectif a pris le dessus sur tout le reste »

« Même à 10 les Lions du Sénégal ont fait preuve de détermination face au Bénin », insiste-t-elle avec conviction. Pour elle, ce moment résume l’état d’esprit de l’équipe. Malgré l’infériorité numérique, le Sénégal a su rester compact, solidaire, et ne pas céder sous la pression. « On a vu des joueurs se battre pour chaque ballon, se replacer, communiquer. C’est ça, une grande équipe », ajoute-t-elle, fière de voir cette combativité récompensée par un troisième but en toute fin de match.

Ibrahima, chauffeur de taxi, a suivi la rencontre à la radio, coincé dans les embouteillages. Pour lui, ce match illustre la force du collectif sénégalais. « On parle souvent des individualités, mais là, c’est le groupe qui a gagné. Chacun a fait l’effort pour l’autre », analyse-t-il. Il souligne la discipline tactique des Lions, notamment après le deuxième but. « Ils ont su fermer les espaces et empêcher le Bénin de vraiment y croire. Même quand les Guépards ont tenté d’accélérer, la défense et le gardien ont répondu présents ».

« Cette première place change tout pour la suite »

Une solidité qui, selon lui, sera déterminante pour la suite de la compétition. Étudiant en économie, Cheikh regarde déjà plus loin. Pour lui, terminer premier du groupe est un avantage stratégique immense. « Cette première place change tout pour la suite », affirme-t-il. Éviter un gros morceau dès les huitièmes de finale permet au Sénégal de gérer ses forces et d’aborder les prochains matchs avec davantage de sérénité.

Cheikh insiste aussi sur la gestion mentale. « Le fait de savoir qu’on a fait le travail en phase de groupes, ça libère les joueurs. Ils peuvent se concentrer sur leur jeu sans pression excessive ». Une lecture lucide, nourrie par l’expérience des grandes compétitions passées. Pour Abdoulaye, ancien joueur amateur reconverti en éducateur sportif, il faut aussi saluer l’adversaire.

« Le Bénin a été courageux, mais le Sénégal était au-dessus »

« Le Bénin a été courageux, surtout en première période. Ils ont essayé de jouer, de presser, de ne pas subir », observe-t-il. Mais la différence s’est faite sur la durée et l’efficacité. Selon lui, l’expérience sénégalaise a parlé dans les moments clés. « Quand il fallait accélérer, le Sénégal l’a fait. Quand il fallait défendre, il a fermé le jeu. C’est ça, le haut niveau ». Abdoulaye voit dans cette prestation un message envoyé aux autres prétendants au titre.

Fatou, commerçante, n’analyse pas le match en termes tactiques, mais en émotions. « Cette équipe nous rassemble tous », confie-t-elle avec un sourire. Pendant 90 minutes, les différences s’effacent, et seule compte la fierté nationale. « Quand le troisième but est rentré, j’ai senti un soulagement, une joie partagée ». Pour elle, cette victoire dépasse le simple cadre sportif. « Elle nous donne de l’espoir, de l’énergie. Voir ces joueurs se battre pour le pays, ça fait du bien ».

Un peuple entier, uni derrière son équipe nationale

En s’imposant 3-0 face au Bénin, le Sénégal a confirmé son statut de favori tout en démontrant une maturité collective précieuse. Premier du groupe D, solide dans le jeu comme dans l’adversité, il avance vers les phases à élimination directe avec ambition et prudence. Les Lions savent que le plus dur reste à venir, mais une chose est certaine : cette victoire a renforcé la confiance d’un peuple entier, uni derrière son équipe nationale.