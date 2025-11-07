Trois Marocains en lice pour le « But de l’année » aux CAF Awards 2025

L’Afrique retient son souffle avant la cérémonie des CAF Awards 2025, où treize buts d’anthologie rivalisent pour décrocher le titre de plus belle réalisation de l’année. Cette édition met en exergue le talent et la créativité du football continental, avec une présence marocaine particulièrement remarquée. Trois stars du royaume chérifien, Abdellah Ouazzane, Oussama Lamlioui et Ghizlane Chebbak, portent haut les couleurs du Maroc et espèrent séduire le public, seul juge pour désigner le prochain lauréat du prestigieux trophée.

La Confédération africaine de football (CAF) a révélé la liste officielle des nommés pour le prestigieux prix du But de l’année 2025, une distinction très attendue du monde du football africain. Parmi les treize réalisations retenues, trois joueurs marocains se distinguent : Abdellah Ouazzane, Oussama Lamlioui et Ghizlane Chebbak. Une belle reconnaissance pour le football marocain, qui confirme une nouvelle fois son influence sur la scène continentale.

Abdellah Ouazzane a été sélectionné pour son splendide but contre la Tanzanie lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17. Une frappe puissante et millimétrée qui a marqué les esprits. Oussama Lamlioui, de son côté, a impressionné en inscrivant un but décisif lors de la finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 face à Madagascar, offrant un moment d’émotion intense aux supporters. Enfin, la capitaine emblématique Ghizlane Chebbak a été nominée pour sa frappe somptueuse face au Nigeria en finale de la CAN féminine 2024, un geste technique d’une grande maîtrise.

Le vote du public au cœur du processus de désignation

Selon le communiqué de la CAF, cette liste a été établie par un panel technique d’experts ayant analysé les plus beaux buts inscrits dans les compétitions africaines entre le 6 janvier et le 15 octobre 2025. Les treize réalisations retenues ont été choisies pour leur valeur technique, leur originalité et leur impact émotionnel. Chaque but raconte une histoire, illustrant la diversité et la richesse du football africain, où les talents émergents côtoient les grandes stars du continent. Pour cette édition, la CAF a souhaité mettre les supporters au premier plan. Les votes sont ouverts du 6 au 12 novembre sur la plateforme officielle cafawardsgoty.com

Le trophée du « But de l’année » n’est pas seulement une récompense honorifique. Il représente la passion du football africain, l’audace et la créativité des joueurs qui, souvent, marquent l’histoire du sport par un geste de génie. Cette initiative permet aussi de renforcer le lien entre les supporters et les compétitions de la CAF, en valorisant l’émotion pure du jeu. Chaque clic de vote devient ainsi un hommage aux artistes du ballon rond.

Une reconnaissance pour Ghizlane Chebbak et le football féminin

Avec trois représentants dans cette prestigieuse liste, le Maroc confirme sa montée en puissance sur la scène continentale. Les Lions de l’Atlas, leurs équipes locales et leurs sélections féminines ont brillé lors des dernières compétitions africaines et mondiales. Cette présence multiple témoigne du travail de fond réalisé par la Fédération Royale Marocaine de Football, qui investit massivement dans la formation, les infrastructures et le développement du football féminin.

La nomination de Ghizlane Chebbak revêt une signification particulière. Capitaine exemplaire des Lionnes de l’Atlas, elle incarne le renouveau du football féminin africain. Son but contre le Nigeria symbolise non seulement la qualité du jeu, mais aussi la détermination des femmes africaines à s’imposer dans un sport longtemps dominé par les hommes. En figurant parmi les meilleurs buts de l’année, Chebbak inscrit définitivement son nom dans l’histoire du football continental.

Treize chefs-d’œuvre pour une seule récompense

Outre les trois Marocains, la liste comprend plusieurs grands noms du football africain : Anas Roshdy (Égypte), Asharaf Tapsoba (Burkina Faso), Barbra Banda (Zambie), Calvin Fely (Madagascar), Clement Mzize (Tanzanie), Ibrahim Adel (Égypte), Jean-Claude Girumugisha (Burundi), Ndabayithethwa Ndlondlo (Afrique du Sud), Refiloe Jane (Afrique du Sud) et Soufiane Bayazid (Algérie). Chacun d’eux a offert un moment d’exception, démontrant que le football africain est une véritable terre de créativité et de spectacle.

Le vainqueur du But de l’année sera officiellement dévoilé lors du Gala des CAF Awards 2025, événement phare où seront également récompensés les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes du continent. Ce rendez-vous annuel mettra en lumière les performances qui ont marqué la saison écoulée et réaffirmera la place centrale du football africain dans la sphère mondiale.