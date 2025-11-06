Coupe du monde U17 : journée cruciale pour les sélections africaines ce 6 novembre

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde U17 au Qatar s’annonce décisive pour les quatre représentants africains en lice ce jeudi 6 novembre 2025. Après des débuts contrastés lors de la première journée, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et l’Afrique du Sud abordent ces rencontres avec des objectifs différents mais une même ambition : se qualifier pour les seizièmes de finale.

Le Maroc dos au mur face au Portugal (13h30)

Les champions d’Afrique U17, battus 2-0 par le Japon lors de leur entrée en lice, se retrouvent dans une situation délicate. Les Lionceaux de l’Atlas n’ont plus le droit à l’erreur face au Portugal sur le terrain de l’Aspire Zone de Doha.

Après une première sortie décevante où ils ont été dominés dans le jeu et punis en transition, les hommes de Nabil Baha devront élever leur niveau de jeu. Une défaite éliminerait quasiment le Maroc de la compétition, tandis qu’une victoire relancerait totalement leurs espoirs de qualification dans ce groupe B très relevé.

La Tunisie face à l’Argentine pour confirmer (14h30)

Après leur festival offensif face aux Fidji (6-0), les Aiglons de Carthage affrontent l’Argentine, un adversaire d’un tout autre calibre. Cette rencontre sur le terrain de l’Aspire Zone constituera le véritable test pour la Tunisie, qui devra confirmer sa brillante entrée en matière.

Les Tunisiens, portés par leur confiance après avoir envoyé un signal fort à la concurrence lors de la première journée, devront se méfier d’une équipe argentine toujours redoutable dans les catégories de jeunes et victorieuse en ouverture 3-2 face à la Belgique.

L’Afrique du Sud défie le pays hôte (15h45)

Les Amajimbos affronteront le Qatar, pays organisateur, à 15h45 GMT sur le terrain numéro 7 de l’Aspire Zone. Après leur victoire historique 3-1 contre la Bolivie lors de la première journée, l’Afrique du Sud peut d’ores et déjà valider son ticket pour les seizièmes de finale en cas de succès.

Cependant, l’équipe de Vela Khumalo devra se méfier d’une sélection qatarie imprévisible, qui évolue à domicile et voudra rebondir après sa défaite initiale contre l’Italie.

Le Sénégal en quête de sa première victoire contre le Costa Rica (16h45)

Les Lionceaux, tenus en échec par la Croatie (0-0) lors de leur premier match, chercheront à décrocher la victoire face au Costa Rica. Malgré leur domination et 13 tirs au but contre la Croatie, les Sénégalais n’avaient pas réussi à concrétiser leurs occasions. Ce match contre le Costa Rica représente une opportunité idéale pour les champions d’Afrique 2023 de lancer véritablement leur tournoi. Une victoire leur permettrait de se replacer favorablement dans le groupe C avant leur dernier match contre les Émirats arabes unis.

Des enjeux importants

Cette journée du 6 novembre pourrait déterminer en grande partie le destin des quatre sélections africaines engagées. Pour cette première édition à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les seizièmes de finale, ainsi que les huit meilleurs troisièmes.

L’Afrique du Sud semble la mieux partie pour poursuivre l’aventure, tandis que le Maroc joue déjà une partie de sa survie dans la compétition. La Tunisie, impressionnante lors de son premier match, devra confirmer face à un adversaire sud-américain redoutable. Quant au Sénégal, il doit impérativement s’imposer pour garder ses chances intactes.

Les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes TV, dont notamment Super Sport, beIN Sports, Al Kass Sports, ainsi que sur la plateforme officielle FIFA+, permettant aux supporters africains de suivre leurs équipes dans cette compétition mondiale qui se déroule jusqu’au 27 novembre au Qatar.