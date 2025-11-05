Algérie : nouveau maillot Adidas 2026 inspiré du zellige de Tlemcen pour la CAN au Maroc

La sélection algérienne portera dès la CAN 2025 au Maroc son nouveau maillot conçu par Adidas pour la Coupe du Monde 2026. Inspiré du zellige du palais Mechouar de Tlemcen, ce design audacieux ravive le débat sur l’appartenance de cet art ancestral maghrébin, alors que l’Algérie a déposé un dossier à l’UNESCO pour sa reconnaissance patrimoniale.

Le nouveau maillot de l’équipe nationale algérienne est un objet symbolique fort. Sur une base crème plutôt que blanche traditionnelle, les motifs en bandes verticales s’inspirent directement de l’art du zellige, cette faïence ornementale qui décore le palais Mechouar de Tlemcen depuis des siècles. Les touches de vert et de rouge sur le col et les manches, ainsi que le retour du drapeau national en lieu et place du logo de la Fédération utilisé depuis 2020, renforcent l’identité visuelle de cette tenue.

Cette création d’Adidas sera portée pour la première fois lors de la CAN 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 26 janvier 2026 au Maroc, avant d’accompagner les Fennecs lors de leur retour en Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. L’Algérie sera d’ailleurs la seule sélection équipée par Adidas lors de cette CAN, soulignant l’importance stratégique de cette nation pour l’équipementier allemand.

Le zellige, un art millénaire au cœur des tensions maghrébines

Le zellige trouve ses origines dès le XIe siècle au Maghreb, notamment à la Qalaa des Beni Hammad en Algérie, dont les vestiges sont classés à l’UNESCO. Inspiré des mosaïques byzantines et romaines, le zellige s’est développé durant la période islamique, en privilégiant les motifs géométriques et floraux.

L’utilisation de ces motifs n’est pas nouvelle dans le monde du football algérien. En octobre 2022, un précédent maillot aux motifs zellige avait déjà provoqué une vive polémique, le Maroc contestant cette utilisation et considérant cet art comme son patrimoine exclusif. Suite à ces tensions, Adidas avait temporairement opté en 2024 pour des designs inspirés du Karakou, costume traditionnel algérien, afin d’apaiser les esprits.

Pourtant, avec ce nouveau maillot 2026, l’équipementier allemand réaffirme son choix initial. L’Algérie a d’ailleurs officiellement déposé en avril 2024 un dossier intitulé « Art de l’ornementation architecturale en zellige : connaissances et compétences » auprès de l’UNESCO pour son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Ce nouveau maillot incarne la fierté d’un patrimoine architectural millénaire et la volonté de l’Algérie d’affirmer son identité culturelle sur la scène internationale, notamment lors de cette CAN 2025 qui se jouera chez le voisin marocain.