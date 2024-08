Dar El Bachtarzi : renaissance d’un joyau culturel au cœur d’Alger

Située dans le quartier historique de la Casbah, au cœur d’Alger, Dar El Bachtarzi est un lieu emblématique qui mêle histoire, culture et patrimoine. La Casbah, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est le cœur battant de l’identité algéroise, un labyrinthe de ruelles étroites et de maisons blanches qui raconte des siècles d’histoire. C’est dans ce cadre exceptionnel que Dar El Bachtarzi s’érige comme un témoignage vivant de la richesse culturelle algérienne.

Un écrin dans la casbah millénaire, un lieu chargé d’histoire

Initialement, Dar El Bachtarzi servait depuis les années 1920 de lieu de répétitions pour des figures majeures de la musique et du théâtre algérien, telles que Mahieddine Bachtarzi et El Hadj M’Hamed El Anka. Rebaptisé en l’honneur de Mahieddine Bachtarzi, ce lieu est profondément ancré dans la mémoire collective algérienne.

Mahieddine Bachtarzi, né en 1897 à la Casbah d’Alger, était un artiste polyvalent : muezzin, chanteur andalou, puis directeur de la Société musicale « El Moutribia ». Son engagement culturel s’est ensuite étendu au théâtre dans les années 1930, faisant de lui un pionnier du quatrième art en Algérie, notamment à travers ses collaborations avec Allalou et Rachid Ksentini. Bachtarzi a marqué le paysage culturel algérien de son empreinte, influençant de nombreuses générations d’artistes.

Architecture et restauration

Dar El Bachtarzi se distingue par son architecture traditionnelle algéroise, caractérisée par ses arcs en fer à cheval, ses colonnes de marbre et ses zelliges colorés. La restauration récente a permis de mettre en valeur ces éléments architecturaux tout en intégrant des équipements modernes nécessaires à son fonctionnement en tant que centre culturel.

Le processus de restauration, qui a duré plusieurs années, a représenté un défi majeur. Les artisans ont dû utiliser des techniques traditionnelles pour restaurer les stucs et les boiseries, tout en renforçant la structure du bâtiment pour répondre aux normes de sécurité actuelles. Un soin particulier a été apporté à la préservation des fresques et des plafonds peints, témoins de l’art décoratif algérien.

Une restauration pour un nouveau souffle

Sous la tutelle de l’Établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger, Dar El Bachtarzi a rouvert ses portes avec éclat. Situé au niveau inférieur d’un immeuble restauré par la Wilaya d’Alger, au prolongement de la façade latérale gauche de la Mosquée Ketchaoua, ce lieu historique a été soigneusement réhabilité pour accueillir à nouveau des artistes et des événements culturels.

Le 23 août 2024, la réouverture de Dar El Bachtarzi est marquée par un concert inaugural animé par le chanteur andalou Mahmoud Hadj Ali, accompagné de son orchestre. Cette soirée, dédiée à la nouba Sika et à des classiques du genre Hawzi, a permis aux spectateurs de redécouvrir les atmosphères d’antan, grâce à une mise en scène rappelant le glorieux passé de la musique andalouse.

Dar El Bachtarzi est un espace de rencontre pour les artistes, où se tissent des liens entre passé et présent. Le lieu accueillera aussi des exposants de l’industrie traditionnelle et des métiers de l’artisanat dans les deux étages supérieurs. Tout cela sous la tutelle de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers d’Alger. Ainsi, Dar El Bachtarzi devient un carrefour culturel où se rencontrent diverses formes d’expression artistique.

La salle principale, ornée de plateaux en cuivre sculpté et de sièges recouverts de soie rouge, offre un cadre intime et chaleureux, propice aux échanges culturels. Les cloisons latérales en arcades en pierres de taille ajoutent une touche d’authenticité, évoquant les atmosphères de jadis, chères aux grands maîtres de la musique andalouse.

Programmation culturelle

Au-delà des concerts de musique andalouse, Dar El Bachtarzi propose une programmation culturelle riche et diversifiée. Des représentations théâtrales, des lectures de poésie, des conférences sur l’histoire et la culture algériennes. Mais aussi des ateliers pour les jeunes artistes sont régulièrement organisés. Le lieu accueillera également des expositions temporaires d’art contemporain, créant un dialogue entre tradition et modernité.

En offrant une scène aux artistes contemporains tout en honorant les grands noms du passé, Dar El Bachtarzi s’inscrit comme un pilier de la vie culturelle d’Alger.