Nadir Hifi, de l’Alsace à l’équipe de France, le parcours exemplaire d’un talent aux racines algériennes

Le 14 août 2025 à Badalone restera gravé dans les mémoires des supporters français de basketball. Face à l’Espagne, référence mondiale, l’équipe de France de basket décroche une victoire historique (75-67), la première contre la Roja depuis 2014. Parmi les artisans de ce succès figure un jeune homme de 23 ans au talent éblouissant : Nadir Hifi.

Né le 16 juillet 2002 à Strasbourg, Nadir Hifi incarne parfaitement cette génération de sportifs franco-algériens qui naviguent entre deux cultures pour exceller au plus haut niveau. Originaire d’Illkirch-Graffenstaden, sa route vers les sommets du basket français n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille.

Formé initialement au SIG Strasbourg, le jeune meneur-arrière de 1m85 tente l’aventure lilloise à 16 ans avant de revenir chez son club formateur. Une décision qui s’avère prémonitoire, car c’est depuis Strasbourg qu’il rejoint l’ESSM Le Portel en 2020, club qui deviendra le tremplin de sa révélation.

C’est au Portel que Nadir Hifi forge sa réputation. Ses performances éblouissantes culminent avec un record d’évaluation de 44 lors d’un match le 31 mars 2023, établi face au Paris Basketball qu’il rejoindra quelques mois plus tard. Ce jour-là, il inscrit 39 points dans la victoire de Le Portel (84-71), avec également 8 rebonds et 6 passes décisives.

La progression du joueur est fulgurante : meilleur marqueur du championnat Espoirs de Jeep Élite en 2020-2021 (21 points de moyenne), il devient rapidement joueur du mois de décembre de la Jeep Élite en 2022 après plusieurs performances remarquables, notamment 32 points contre la SIG Strasbourg (à 9 sur 10 aux tirs) et 26 points contre l’AS Monaco.

Paris Basketball : l’âge d’or

Arrivé à Paris Basketball en 2023, Nadir Hifi entre dans une autre dimension. Le club parisien devient rapidement sa seconde famille, et les trophées s’accumulent : champion de France 2025, meilleur marqueur de la Betclic Élite 2024-2025 avec 18,2 points de moyenne, MVP de la finale de la Coupe de France 2025, meilleur jeune joueur de l’Euroligue 2024-2025, vainqueur de la Leaders Cup 2024 et de l’EuroCoupe 2024.

Mais quel panier de Nadir Hifi, pour son premier tir du match ! Suivez le match Espagne-France en direct sur la chaine L’Équipe #lequipeBASKET pic.twitter.com/u8WR4KzSKJ — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 14, 2025

De même, sa première saison en EuroLeague impressionne : 14,7 points, 2,1 rebonds, 1,3 passe décisive et 3 fautes provoquées de moyenne sur 34 matchs. Un sixième homme d’exception qui a su trouver sa place dans le collectif parisien sans jamais renier son style flamboyant.

L’héritage des grandes figures franco-algériennes

Nadir Hifi s’inscrit dans une lignée prestigieuse de sportifs franco-algériens qui ont marqué le sport français. Si le football compte des légendes comme Zinédine Zidane, originaire de Kabylie, ou encore Kylian Mbappé, de mère algérienne et de père camerounais, champion du monde à 19 ans, ou encore le Champion Olympique de judo Djamel Bouras dont la famille est originaire de la wilaya de Batna, le basket français a trouvé en Hifi son nouveau joyau franco-algérien.

Cette double appartenance culturelle enrichit sa personnalité. Il a d’ailleurs représenté l’Algérie lors du championnat d’Afrique FIBA U16 en 2017, inscrivant 56 points en 7 rencontres, avant de choisir l’équipe de France pour sa carrière internationale senior en décembre 2022.

La révélation face à l’Espagne

Le match du 14 août 2025 à Badalone signe son entrée dans la cour des grands joueurs interniotnaux, au sein d’une équipe de France auréolée de son titre de vice championne olympique. Entré en seconde mi-temps, Nadir Hifi inscrit 7 points cruciaux, dont un superbe panier dès son premier tir qui électrise l’équipe et le public. En seulement 12 minutes de jeu, il démontre son impact : gratte des ballons clés en défense, insuffle un rythme nouveau aux Bleus et contribue activement à cette victoire historique contre l’Espagne.

Cette performance illustre parfaitement son rôle de « dynamiteur offensif », capable de changer le cours d’un match par sa seule présence. Avec des moyennes en équipe de France de 8,0 points, 2,0 rebonds, 2,0 passes décisives en 2 matchs de préparation, il s’impose progressivement comme un élément incontournable du dispositif tricolore.

L’avenir en bleu-blanc-rouge

À 23 ans, Nadir Hifi représente l’avenir du basket français. Son profil hybride – technique et athlétique, créatif et efficace – colle parfaitement aux exigences du basket moderne. Sa prolongation au Paris Basketball, annoncée le 9 juillet 2025, témoigne de la confiance que lui accordent les dirigeants parisiens.

Le « Prince de Paris« , comme l’ont surnommé les supporters parisiens, montrant ainsi que le sport français est loin de la politique de Retailleau, incarne cette nouvelle génération de basketteurs français aux origines africaines qui assument pleinement leur double identité. Comme l’explique Sofiane Briki, autre franco-algérien évoluant en équipe d’Algérie : « représenter une sélection nationale à laquelle on est vraiment rattaché, et pas juste naturalisé pour le business, c’est très spécial« .