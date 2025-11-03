Bilan africain de la première journée du Mondial U17 2025 : la Tunisie in, le Maroc out

Le Qatar a vibré ce lundi 3 novembre 2025 au rythme des premiers pas africains dans cette Coupe du Monde U17 historique, première édition à 48 équipes. Si la journée a révélé des fortunes diverses pour les représentants du continent, elle a surtout confirmé l’immense potentiel d’une génération dorée du football africain.

La Tunisie frappe fort

Les Aiglons de Carthage ont signé une entrée remarquable en écrasant les Fidji 6-0, envoyant un signal à leurs futurs adversaires. Wassim Slama s’est offert un doublé dans une démonstration de force qui place immédiatement la Tunisie en bonnne position dans son groupe.

Cette victoire éclatante offre aux protégés de Mohamed Amine Naffati une position idéale avant leurs confrontations cruciales contre l’Argentine qui a dominé la Belgique 3-2 dans l’autre rencontre de la poule. Cette belle victoire tunisienne est un bon début pour une équipe qui entend briser son plafond de verre après deux éliminations précoces en 2007 et 2013.

L’Afrique du Sud héroïque à dix

Dans le groupe A, l’Afrique du Sud a réalisé une performance remarquable en s’imposant 3-1 face à la Bolivie, et ce dans des circonstances exceptionnelles. Réduits à dix après l’expulsion de Sive Pama à la 36e minute, les Amajimbos ont fait preuve de caractère en ouvrant le score deux minutes plus tard grâce à Emile Witbooi.

Cette victoire, acquise en infériorité numérique, témoigne de la force mentale de cette jeune génération sud-africaine. Le sélectionneur Vela Khumalo avait promis une équipe bien préparée, et ses joueurs ont répondu présent malgré l’adversité, lançant idéalement leur campagne face à un groupe relevé comprenant l’Italie vainqueure 1-0 du Qatar, pays hôte.

Le Sénégal frustré mais solide

Les Lionceaux de la Teranga ont connu une entrée plus laborieuse. Le Sénégal a été tenu en échec par la Croatie (0-0) malgré plusieurs occasions franches, notamment par Étienne Mendy et Bakary Sonko. Vincent Gomis a réalisé plusieurs parades décisives pour maintenir les Lionceaux dans le match, préservant un point qui pourrait s’avérer précieux.

Ce match nul, bien que frustrant offensivement, démontre la solidité défensive sénégalaise. Dans un groupe C équilibré où le Costa Rica et les Émirats Arabes Unis se sont également neutralisés (1-1), tout reste ouvert pour la qualification.

Le Maroc tombe

Le champion d’Afrique en titre a connu une désillusion face au Japon. Les Lionceaux de l’Atlas se sont inclinés 0-2, le Japon ouvrant le score à la 57e minute grâce à Seguchi Taiga avant de doubler la mise en toute fin de match par Motosuna. Malgré une première période prometteuse et plusieurs occasions franches créées par Moncef Zekri et Abdemamo Daoudi, les Marocains n’ont pas su concrétiser.

Cette défaite initiale place le Maroc dos au mur avant ses prochaines confrontations contre le Portugal et la Nouvelle-Calédonie. L’entraîneur Nabil Baha devra rapidement remobiliser ses troupes pour espérer atteindre la phase éliminatoire et faire honneur à leurs aînés, champions du Monde U20 au Chili.

Le Sénégal affrontera le Costa Rica le 6 novembre avec l’ambition de décrocher sa première victoire, tandis que la Tunisie sera confrontée à un test majeur face à l’Argentine. L’Afrique du Sud devra confirmer sa belle entame contre le Qatar, et le Maroc n’aura d’autre choix que de réagir face au Portugal.

Les enjeux de la suite

Les six autres représentants africains, Égypte, Côte d’Ivoire, Zambie, Burkina Faso, Ouganda et Mali, entreront en lice mardi etmercredi. Ils portetont avec eux les espoirs d’un continent qui a déjà prouvé sa capacité à briller sur la scène mondiale des jeunes.

Pour cette édition historique à 48 équipes, les chances de qualification sont mathématiquement plus importantes avec les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale. Cette formule élargie offre une seconde chance aux équipes qui ont connu un faux départ, comme le Maroc.

Le continent peut s’appuyer sur un héritage glorieux, le Nigeria compte cinq titres mondiaux U17, le Ghana deux, tandis que le Mali a atteint la finale en 2015. Ainsi, Les représentants du continent disposent de tous les atouts pour créer la surprise dans ce tournoi qui se jouera jusqu’au 27 novembre au complexe Aspire Zone de Doha.

Le football africain des jeunes continue sa montée en puissance, et cette Coupe du Monde U17 pourrait bien être le théâtre d’une nouvelle page glorieuse de son histoire. Les prochains jours nous diront si cette première journée contrastée n’était qu’un avant-goût des exploits à venir.