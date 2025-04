CAN U17 au Maroc : Les favoris déjà au rendez-vous

Feu d’artifice offensif et confirmations en série : la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 TotalEnergies, qui se dispute au Maroc, a tenu toutes ses promesses. Du Maroc à El Jadida, les jeunes talents africains ont offert un démarrage de compétition haut en couleur, entre scores fleuves, coups de génie individuels et ambitions affirmées.

Le coup d’envoi de cette édition 2025 qui se déroule au Maroc a été marqué par une

Groupe A : le Maroc et la Zambie démarrent en trombe

Pays hôte de la compétition, le Maroc n’a pas tremblé pour son entrée en lice. Devant son public à Casablanca, les Lionceaux de l’Atlas ont littéralement survolé leur duel face à l’Ouganda, s’imposant 5-0 lors du match d’ouverture. Solides dans tous les compartiments du jeu, les Marocains ont envoyé un message fort à la concurrence, alliant maîtrise collective et efficacité offensive.

Dans l’autre rencontre du groupe A, la Zambie a également brillé avec une large victoire 4-1 face à la Tanzanie. Les Chipolopolos U17 ont su imposer leur rythme et s’annoncent déjà comme un adversaire à surveiller dans la course à la qualification. Les deux favoris se rencontrent jeudi 3 avril pour un match qui s’annonce déjà comme la finale du groupe.

Groupe B : festival offensif entre l’Afrique du Sud et l’Égypte

Le groupe B a offert un scénario de folie, avec un match spectaculaire entre l’Afrique du Sud et l’Égypte. Les jeunes Bafana Bafana se sont imposés 4-3 au terme d’une rencontre totalement débridée, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Ce duel est d’ores et déjà l’un des temps forts de la première journée, avec sept buts et une intensité rare.

Dans l’autre match du Groupe, le Burkina Faso s’est imposé 2-1 devant les Lionceaux du Cameroun. Dans cette poule, Burkina et Bafana ont pris un avantage mais les quatre équipes ont montré qu’elles avaient des qualités. Tout reste donc à faire.

Groupe C : la Tunisie solide, le Sénégal efficace

Dans le groupe C, la Tunisie a parfaitement lancé sa compétition en s’imposant 3-0 face à la Somalie. Emmenés par un Fedi Tayechi inspiré, auteur d’un doublé, les Aiglons de Carthage ont su faire preuve de rigueur et de maîtrise. Leurs intentions sont claires : aller loin dans le tournoi.

Le Sénégal, champion en titre, n’a pas manqué son entrée non plus. Opposés à une équipe gambienne accrocheuse, les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 1-0 grâce à un coup franc splendide de leur capitaine Ibrahima Sory Sow. Solides défensivement, les Sénégalais confirment leur statut de favoris.

Groupe D : la Côte d’Ivoire impressionne, le Mali assure

La palme de la performance offensive revient à la Côte d’Ivoire, qui a infligé un sévère 6-1 à la République centrafricaine. Alynho Haidara a signé un quadruplé retentissant, entrant déjà dans la légende de cette édition. Les Ivoiriens ont dominé de bout en bout et prennent les commandes du groupe D.

Le Mali, de son côté, a su gérer son match contre l’Angola. Grâce à des buts de Ndjicoura Bomba et Soungalo Coulibaly, les Aiglons ont assuré une victoire 2-1 dans un duel engagé. Une entrée sérieuse qui les place en embuscade derrière la Côte d’Ivoire.

La suite de la phase de groupes s’annonce tout aussi palpitante, avec en ligne de mire pour les équipes les demi-finales qui donneront les précieux billets pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. La jeunesse africaine a démarré tambour battant : le continent n’a pas fini de vibrer.