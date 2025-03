Le Maroc lance parfaitement sa CAN U17 2025 et atomise l’Ouganda

Le Maroc démarre sa CAN U17 en beauté avec une victoire éclatante 5-0 face à l’Ouganda. Les jeunes talents marocains affichent leurs ambitions de remporter un premier titre continental face au Sénégal, champion en titre, et dans un tournoi qui qualifie pour la Coupe du monde U17 au Qatar.

Le Maroc n’a pas manqué ses débuts dans “sa” CAN U17. Face à l’Ouganda, les jeunes Lionceaux de l’Atlas ont livré une prestation de haut vol, s’imposant 5-0 dans un stade El Bachir de Mohammedia vibrant de ferveur. À la veille de l’Aïd El-Fitr, les protégés de Nabil Baha ont offert au public marocain une démonstration collective alliant puissance, maîtrise et efficacité.

Dès les premières minutes, Ilies Belmokhtar et Driss Aït Chiekh ont donné le ton, creusant rapidement l’écart. Le public n’a cessé de pousser, galvanisant les siens jusqu’au penalty transformé par Ziyad Baha, puis un second but de Belmokhtar juste avant la pause. L’Ouganda a tenté de réagir, mais le gardien marocain Chouaib Bellaarouch a veillé au grain, réalisant plusieurs arrêts décisifs. À la 71e minute, Baha scellait définitivement le score, offrant au Maroc une entrée en matière éclatante et une première place méritée dans le Groupe A.

Le Sénégal, l’autre favoris

Le Maroc, pays hôte, affiche clairement ses ambitions : décrocher le premier titre continental U17 de son histoire. Son effectif mêle joueurs issus de l’Académie Mohammed VI, de grands clubs nationaux (FUS, Wydad) et de la diaspora européenne. Mais un obstacle statistique demeure : seule la Gambie, en 2005, a remporté la CAN U17 en tant que pays organisateur.

Parmi les principaux concurrents, le Sénégal se dresse comme un prétendant de poids. Champion en titre, les Lionceaux de la Teranga entament le tournoi avec une nouvelle génération dirigée par Pape Ibrahima Faye. Modeste, le sélectionneur refuse l’étiquette de favori : « Mon objectif principal est de qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde. Si nous atteignons la demi-finale ou la finale, ce sera une belle récompense », a-t-il confié sur le site de la CAF. La pression est grande, d’autant que la CAN U17 sert de tournoi qualificatif à la Coupe du monde U17 prévue au Qatar, avec 10 tickets africains en jeu.

Le calendrier de la phase de groupes

(Groupe A – Maroc)

La CAN U17 se déroule du 30 mars au 19 avril 2025 dans les villes marocaines de Casablanca, Mohammedia et El Jadida.

Rappel des groupes et premiers matchs

Groupe A :

Maroc

Ouganda

Zambie

Tanzanie

Matchs joués :

Maroc 5–0 Ouganda

Zambie – Tanzanie (3 avril)

Groupe B :

Burkina Faso

Cameroun

Afrique du Sud

Égypte

Matchs prévus le 31 mars :

Burkina Faso – Cameroun

Afrique du Sud – Égypte

Groupe C :

Sénégal

Gambie

Congo

Libéria

Matchs prévus le 1er avril :

Sénégal – Gambie

Congo – Libéria

Groupe D :

Côte d’Ivoire

République Centrafricaine

Niger

Sierra Leone

Matchs prévus le 1er avril :

Côte d’Ivoire – Centrafrique

Niger – Sierra Leone