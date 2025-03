Célébration de l’Aïd el-Fitr à Goma : un appel à la paix dans un contexte de conflit

Ce matin, des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés à Goma pour célébrer l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Une célébration particulièrement symbolique dans cette ville sous l’occupation du mouvement rebelle M23.

Malgré l’insécurité et les tensions, la communauté musulmane de Goma a tenu à célébrer avec ferveur l’Aïd el-Fitr, à l’instar de millions d’autres musulmans dans le monde, marquant la fin du mois du Ramadan. Pour beaucoup, cette fête n’est pas seulement un rituel religieux, mais aussi un moment d’unité et un appel vibrant à la paix. Les fidèles, emplis d’espoir, ont imploré un avenir meilleur où la sécurité et la stabilité reviendront dans l’est de la RDC.

Un message de paix et de solidarité

« Nous voulons être unis, tous. Nous prions que Dieu nous aide à avoir la paix. Qu’il n’y ait plus de divisions entre musulmans ; nous demandons à Dieu de nous aider pour cela », témoigne un fidèle présent à la prière. Une autre participante partage cette même aspiration à la paix : « Nous avons la foi que, compte tenu du mois sacré que nous venons de finir aujourd’hui, nos prières seront entendues devant Dieu et nous allons vivre en paix. Nous voulons vivre en paix comme avant ».

Au sein de la foule, les imams ont rappelé l’importance de la solidarité et de la prière, soulignant que la diversité culturelle et ethnique doit être une force et non une source de division. « Ici, on a prié ensemble, l’un à côté de l’autre, sans tenir compte de nos différences linguistiques, physiques, culturelles et ethniques. Et nous voulons que ce message soit une leçon aux dirigeants de la RDC, aux protagonistes du conflit, entre autres le gouvernement de la RDC et l’AFC/M23 », a déclaré l’imam Shieh Djaffar Al Katanty.

L’Aïd el-Fitr, un symbole d’espoir face à l’adversité

Le Ramadan de cette année a été marqué par la prise de Goma par le M23, affectant les traditions et les pratiques religieuses des habitants. Pourtant, en dépit de ces épreuves, les fidèles ont réussi à maintenir l’esprit de fraternité et d’union. Cette célébration de l’Aïd el-Fitr à Goma est un symbole de résilience, un message fort que la paix et l’espoir demeurent vivants dans le cœur des habitants. La communauté musulmane, à travers ses prières et son unité, exprime un profond désir de voir la stabilité revenir dans la région.

Alors que le conflit persiste, l’Aïd el-Fitr rappelle l’importance de l’humanité et de la solidarité, même en temps de crise. Les fidèles gomatraciens envoient ainsi un message clair : leur foi en un avenir pacifique reste inébranlable.