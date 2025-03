Le Conseil français du culte musulman a fixé la date de l’Aïd el-Fitr 2025

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), ainsi que d’autres organisations religieuses comme le Conseil théologique musulman de France (CTMF) et la fédération Musulmans de France (MF), ont annoncé que la fin du mois sacré de Ramadan serait fixée au 29 mars 2025. Ainsi, la fête de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin de ce mois de jeûne, aura lieu le dimanche 30 mars 2025.

La date de la célébration de l’Aïd el-Fitr en France est connue. Selon le CFCM, la conjonction de la nouvelle lune, marquant le début du mois de Chawwal, se produirait le samedi 29 mars à 11h58, heure de Paris. Selon les experts, le croissant lunaire sera visible ce soir-là dans une large partie de l’Amérique du Nord, ce qui renforce cette date comme point de départ pour la célébration de l’Aïd. Cependant, cette décision pourrait ne pas être unanime au sein de la communauté musulmane en France.

Zakât al-Fitr : un geste de solidarité envers les plus démunis

Les Grandes mosquées de Paris et de Lyon, par exemple, ont annoncé qu’elles procéderaient à l’observation de la Nuit du doute, prévue le 29 mars, pour déterminer la date exacte de l’Aïd. La Nuit du doute, un moment clé dans le calendrier islamique, est une période où les responsables religieux attendent la confirmation du croissant lunaire pour décider de la date précise de l’Aïd. Ainsi, bien que le CFCM ait fixé le 30 mars comme jour officiel de la fête, certaines mosquées pourraient attendre cette observation pour ajuster la date de leur célébration.

Une autre annonce importante concerne la zakât al-fitr, une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser avant la prière de l’Aïd. Cette zakât a pour but de purifier les actions du fidèle durant le mois de Ramadan et de venir en aide aux personnes démunies. Le CFCM a rappelé que le montant de cette zakât est de 9 euros par personne, bien que des estimations entre 7 et 12 euros soient également considérées comme légitimes, selon les avis juridiques et les denrées de référence retenues pour son calcul.

Diversité des pratiques et des coutumes locales

Chaque musulman est encouragé à verser cette aumône en fonction de sa situation personnelle et des recommandations religieuses auxquelles il adhère. Ce geste de solidarité est essentiel pour garantir que tous puissent célébrer la fête dans la dignité, indépendamment de leurs moyens financiers. Si la date de l’Aïd el-Fitr et la zakât sont des points communs pour les musulmans à travers le monde, les célébrations de l’Aïd présentent parfois des particularités qui varient d’une région à l’autre, et même d’une mosquée à l’autre.

En France, plusieurs observations ont été faites lors des précédentes célébrations de l’Aïd el-Fitr, preuve de la diversité des pratiques et des coutumes locales. L’une des particularités les plus remarquées est la manière dont certaines communautés ajustent l’heure de la prière de l’Aïd. Bien que la prière ait lieu traditionnellement tôt le matin, certaines mosquées ont choisi de la célébrer à des heures plus tardives pour permettre à un plus grand nombre de fidèles de participer, notamment ceux qui travaillent ou qui ont des enfants à préparer.

Vivre l’Aïd el-Fitr dans les meilleures conditions possibles

Cela crée des différences de calendrier au sein même des communautés locales, mais également une plus grande inclusivité, permettant à chacun de vivre cette fête dans les meilleures conditions possibles. En outre, les célébrations de l’Aïd sont souvent marquées par des événements communautaires. Dans certaines grandes villes françaises, des rassemblements festifs et des repas partagés sont organisés, attirant des milliers de participants. Ces événements deviennent l’occasion de renforcer les liens communautaires et de célébrer l’unité au sein de la communauté musulmane.

Ces rassemblements sont aussi l’occasion de distribuer des paniers alimentaires et des vêtements neufs à ceux qui en ont besoin, suivant ainsi la tradition de générosité associée à l’Aïd. Cependant, cette période de fête est parfois marquée par des tensions liées à la gestion de l’espace public. Dans certaines villes, les autorités locales ont dû prendre des mesures pour encadrer les grands rassemblements, notamment en matière de sécurité et de gestion de la circulation. Les événements de l’Aïd el-Fitr peuvent également être l’occasion de débats sur la place de l’islam en France, en particulier dans le cadre des cérémonies publiques et des prières de rue.