Le Groupe C de la CAN 2025 : Nigeria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie, une poule pleine de promesses

Le groupe C de la CAN 2025 promet des affiches spectaculaires : le Nigeria, vice-champion d’Afrique en titre, la Tunisie, présente sans discontinuer depuis 1994, ainsi que deux nations d’Afrique de l’Est en pleine ascension, l’Ouganda et la Tanzanie, futurs co-organisateurs de la CAN 2027 avec le Kenya. Un groupe relevé où l’expérience des géants du continent croisera la fougue des outsiders.

Nigeria : les Super Eagles en quête d’un nouveau sacre

Les Super Eagles du Nigeria, triples vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations, arrivent au Maroc avec une ambition claire : transformer l’argent de 2024 en or. Finalistes malheureux face à la Côte d’Ivoire, ils n’ont plus soulevé le trophée continental depuis 2013.

Le sélectionneur Eric Chelle a convoqué 28 joueurs, dont les stars Wilfried Ndidi, Ademola Lookman, Moses Simon et Victor Osimhen. Un effectif dense et offensif, soutenu par une diaspora évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Avec une profondeur de banc exceptionnelle, le Nigeria fait partie des grands favoris de cette CAN 2025. Reste à savoir si cette génération dorée saura enfin concrétiser son immense potentiel.

Tunisie : les Aigles de Carthage, fidèles au rendez-vous

La Tunisie détient un record impressionnant : aucune CAN manquée depuis 1994, symbole de régularité et de constance au plus haut niveau. Sacrés champions d’Afrique en 2004, les Aigles de Carthage continuent d’incarner la rigueur et la solidité du football maghrébin.

Avant le tournoi, la Tunisie s’est rassurée en tenant tête au Brésil (1-1) lors de la dernière fenêtre internationale, un résultat qui témoigne de sa compétitivité. Les Tunisiens retrouveront le Nigeria, qu’ils avaient éliminé en huitièmes de finale lors de la CAN 2021. Un affront que les Super Eagles n’ont pas oublié.

Ouganda : le grand retour des « Cranes »

Absente des deux dernières éditions, l’Ouganda signe son grand retour à la Coupe d’Afrique des Nations. Une qualification symbolique avant la co-organisation de l’édition 2027 avec la Tanzanie et le Kenya.

Lors de sa dernière participation en 2019, l’équipe s’était hissée jusqu’en huitièmes, battue par le Sénégal, futur finaliste.

Sous la houlette du Belge Paul Put, les « Cranes » espèrent franchir un nouveau cap.

Le capitaine Khalid Aucho, globe-trotter passé par la Tanzanie, l’Afrique du Sud, la Serbie ou encore l’Inde, apporte son expérience et sa discipline à un groupe jeune et ambitieux.

Tanzanie : les Taifa Stars veulent créer la surprise

Jamais victorieuse de la CAN, la Tanzanie aborde ce tournoi avec l’envie de bousculer la hiérarchie. Co-organisatrice de la CAN 2027, elle voit dans cette édition un tremplin pour acquérir de l’expérience et affirmer son identité footballistique. Les Taifa Stars poursuivent un objectif clair : atteindre pour la première fois la phase à élimination directe.

Leur défi s’annonce immense : en huit confrontations face au Nigeria, ils affichent 5 défaites et 3 nuls. Mais leurs progrès récents témoignent d’une dynamique positive.

Ouganda – Tanzanie : le derby est-africain à suivre

Le 27 décembre, au stade Al-Barid de Rabat, le duel entre l’Ouganda et la Tanzanie s’annonce l’un des plus attendus de cette phase de groupes. Véritable classique de l’Afrique de l’Est, ce face-à-face a déjà eu lieu à 61 reprises.

Historiquement, l’Ouganda mène largement avec 32 victoires contre 13, mais la Tanzanie a remporté quatre de leurs dix dernières confrontations, signe d’équilibre retrouvé.

Cette rencontre revêt une symbolique forte : au-delà de la rivalité régionale, elle servira de répétition générale pour les futurs co-organisateurs de la CAN 2027.

Calendrier du groupe C – CAN 2025

Première journée – 23 décembre 2025

Nigeria – Tanzanie (Complexe sportif de Fès)

Tunisie – Ouganda (Stade olympique de Rabat)

Deuxième journée – 27 décembre 2025

Nigeria – Tunisie (Complexe sportif de Fès)

Ouganda – Tanzanie (Stade Al-Barid de Rabat)

Troisième journée – 30 décembre 2025

Ouganda – Nigeria (Complexe sportif de Fès)

Tanzanie – Tunisie (Stade olympique de Rabat)

Un groupe indécis et prometteur

Le groupe C de la CAN 2025 incarne parfaitement la diversité du football africain : puissance traditionnelle et promesses émergentes. Si le Nigeria et la Tunisie partent favoris, l’Ouganda et la Tanzanie joueront sans complexe leur chance, bien décidées à bousculer la hiérarchie et à démontrer que l’avenir du football africain se joue aussi à l’Est du continent.