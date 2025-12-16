CAN 2025 : décryptage du groupe B – Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Le groupe B de la CAN 2025 réunit deux géants du football africain, l’Égypte et l’Afrique du Sud, aux côtés de l’Angola et du Zimbabwe, bien décidés à troubler l’ordre établi. Une poule explosive où chaque duel pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Le groupe B de cette 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’annonce comme l’un des plus indécis du tournoi. Il réunit l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe. Soit deux géants historiques du continent face à deux outsiders d’Afrique australe décidés à créer la surprise.

Cette poule promet des duels intenses, entre traditions victorieuses et ambitions retrouvées. Le choc entre les Pharaons et les Bafana Bafana, programmé le 26 décembre au stade Adrar d’Agadir, s’annonce déjà comme l’un des temps forts du premier tour.

L’Égypte, le mastodonte en quête de rédemption

Nation la plus titrée du continent avec sept trophées, l’Égypte aborde cette CAN 2025 avec un lourd héritage et un immense désir de revanche. Finaliste malheureuse en 2017 et éliminée prématurément en 2024, la sélection de Hossam Hassan veut prouver qu’elle demeure la référence du football africain.

Les Pharaons s’appuient sur un effectif taillé pour les grands rendez-vous : Mohamed Salah, symbole de constance et de leadership, reste l’arme fatale, aux côtés d’Omar Marmoush, Trezeguet et Mohamed Elneny. Si la question de l’avenir de Salah à Liverpool alimente les discussions, son engagement sous le maillot national ne fait aucun doute. Le peuple égyptien attend rien de moins qu’un huitième sacre continental.

L’Afrique du Sud, le bronze veut se transformer en or

Les Bafana Bafana arrivent au Maroc avec un moral élevé. Troisièmes lors de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, ils ont prouvé qu’ils pouvaient à nouveau rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Menés par Hugo Broos, les Sud-Africains misent sur la continuité et l’expérience d’un groupe soudé.

Champions d’Afrique à domicile en 1996, ils cherchent à écrire un nouveau chapitre glorieux près de trente ans plus tard. Le duel face à l’Égypte pourrait déterminer la hiérarchie de cette poule, mais les Bafana Bafana savent qu’ils ont les moyens de viser haut, et pourquoi pas l’or, cette fois.

L’Angola, l’outsider aux dents longues

L’Angola se présente comme la principale inconnue de ce groupe. Les Palancas Negras veulent marquer les esprits et renouer avec les sensations fortes de la CAN 2010, lorsqu’ils avaient atteint les quarts de finale à domicile.

Cette équipe, nourrie par une génération talentueuse évoluant en Europe, affiche un visage ambitieux. Le choc d’ouverture contre l’Afrique du Sud à Marrakech offrira un test grandeur nature. Un bon départ pourrait rapidement transformer cet outsider en prétendant sérieux.

Le Zimbabwe, les Warriors en quête d’un second souffle

Le Zimbabwe retrouve la grande scène africaine après avoir manqué l’édition 2024. Portés par un collectif en reconstruction, les Warriors abordent ce tournoi avec l’intention de bousculer la hiérarchie régionale. Imprévisibles et combatifs, ils savent que leurs chances de qualification passeront sans doute par la troisième place, mais l’histoire de la CAN a souvent souri aux équipes tenaces. Face à leurs voisins d’Afrique australe, les Warriors auront à cœur de frapper un grand coup.

Les matchs du groupe B se disputeront entre Agadir et Marrakech. Les matchs commenceront le 22 décembre 2025 par Afrique du Sud – Angola (Marrakech) et Égypte – Zimbabwe (Agadir).