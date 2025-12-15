Les Lions de l’Atlas en finale de la Coupe arabe : le Maroc domine les Émirats arabes unis (3-0)

La sélection marocaine A’ a validé son billet pour la finale de la Coupe Arabe 2025 ce lundi après-midi en s’imposant brillamment face aux Émirats arabes unis sur le score de 3-0 au stade international Khalifa de Doha.

C’est une nouvelle preuve de la qualité du football marocain.Les hommes de Tarik Sektioui ont rapidement pris l’ascendant sur la rencontre pour se qualifier en finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025. C’est Karim El Berkaoui qui a ouvert le score à la 28e minute, servi par Hamza El Moussaoui, confirmant sa forme étincelante dans cette compétition. Le buteur marocain, auteur de 100% de tirs cadrés sur la rencontre, a été l’un des hommes clés de cette demi-finale.

À la mi-temps, le Maroc menait donc logiquement 1-0 face à des Émiratis qui avaient pourtant créé la sensation en éliminant l’Algérie, tenante du titre, aux tirs au but en quart de finale (7-6 après un match nul 1-1).

Le Maroc en maitrise

La seconde période a vu les Lions de l’Atlas accentuer leur domination. Aschraf El Mahdioui a doublé la mise à la 83e minute sur une passe décisive d’Abderrazak Hamedallah. L’ancien attaquant du Wydad Casablanca, entré en cours de jeu à la place de Walid Azaro (74e), a ensuite parachevé le succès marocain en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel (90+2), servi par Mohamed Boulacsout. Une célébration jugée excessive lui a valu un carton jaune dans la foulée.

Les statistiques témoignent de la domination marocaine : 12 tirs dont 10 cadrés contre seulement 3 pour les Émiratis. Mohamed Boulacsout s’est particulièrement distingué lor du match. Mais ce succès confirme aussi la solidité défensive de l’équipe marocaine dans cette compétition. Depuis le début du tournoi, les Lions de l’Atlas n’ont concédé qu’un seul but en cinq matchs, terminant premiers de leur groupe devant l’Arabie Saoudite (victoire 1-0), puis éliminant la Syrie en quart de finale sur le même score.

Le Maroc retrouvera en finale, le 18 décembre au stade de Lusail, le vainqueur de l’autre demi-finale opposant l’Arabie Saoudite à la Jordanie (programmée ce soir à 18h30). Les Lions de l’Atlas visent un deuxième titre dans cette compétition, treize ans après leur sacre de 2012.