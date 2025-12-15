Groupe A de la CAN 2025 : le Maroc face au Mali, à la Zambie et aux Comores

Organisateur de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc rêve d’un sacre historique sur ses terres. Près d’un demi-siècle après son unique titre continental, les Lions de l’Atlas abordent le groupe A avec l’ambition de dominer le Mali, la Zambie et les Comores, dans une phase de poules qui s’annonce relevée.

CAN 2025 : le Maroc en quête du titre sur ses terres : décryptage du groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’ouvre le 21 décembre 2025 au Maroc, pays hôte qui rêve de renouer avec un sacre continental attendu depuis 1976. Dans le groupe A, les Lions de l’Atlas affronteront le Mali, la Zambie et les Comores. Un tirage qui semble favorable, mais qui place une pression immense sur les épaules des hommes de Walid Regragui pour qui la victoire finale est le seul objectif.

Les stades flambant neufs de Casablanca, Marrakech et Rabat s’apprêtent à vibrer au rythme des ambitions marocaines. Mais si organiser la CAN pour la première fois depuis près de quarante ans est important pour le Royaume, il est indispensable aussi de réussir l’orrganisation en prévision du Mondial 20230.

Un pays hôte en quête de sacre

Porté par une génération dorée, le Maroc aborde la compétition avec le statut de grand favori. Les exploits de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont hissé les Lions de l’Atlas parmi les meilleures sélections du continent. Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri ou encore Sofyan Amrabat évoluent dans les plus grands clubs européens et incarnent la maturité d’un collectif désormais aguerri.

Le sélectionneur Walid Regragui, artisan du parcours historique au Qatar, doit désormais transformer ce talent en efficacité. Car le Maroc traîne une frustration de près de cinquante ans sans titre continental, malgré des générations talentueuses. Devant son public, Les Lions de l’Atlas n’ont plus le droit à l’erreur.

Le Mali, un outsider à suivre

Finaliste malheureux à deux reprises, le Mali demeure une valeur sûre du football africain. Les Aigles, en nette progression ces dernières années, alignent un effectif équilibré mêlant jeunesse et expérience. Des joueurs comme Yves Bissouma, Amadou Haïdara ou Kamory Doumbia apportent puissance et créativité à un collectif ambitieux.

Solide sur le plan collectif, le Mali ne se présentera pas en victime face au pays hôte. On peut s’attendre à un duel de haute intensité entre les Aigles et les Lions, probablement décisif pour la première place du groupe.

La Zambie veut retrouver son lustre d’antan

Championne d’Afrique en 2012 après une épopée inoubliable, la Zambie cherche encore à retrouver sa grandeur passée. Les Chipolopolo ont connu des années de transition difficiles, mais l’émergence de jeunes talents redonne espoir au peuple zambien. Cette CAN au Maroc représente une opportunité pour relancer un cycle vertueux.

Même si les attentes restent mesurées, la Zambie pourrait jouer les trouble-fêtes.

Les Comores, l’insolente progression

Petite nation mais grande histoire. Les Comores ont marqué les esprits lors de leur première participation en 2021 en atteignant les huitièmes de finale. Leur parcours héroïque face au Cameroun avait séduit tout le continent. Depuis, les Cœlacanthes poursuivent leur progression, avec un collectif soudé et des individualités en pleine confiance.

Face à des adversaires de haut niveau, les Comores aborderont la compétition sans complexe. Leur fraîcheur et leur solidarité peuvent surprendre dans ce groupe A relevé. Entre un Maroc en mission, un Mali ambitieux, une Zambie revancharde et des Comores sans pression, chaque journée offrira son lot d’incertitudes et de rebondissements.

Le Maroc ouvrira le bal face aux Comores lors du match inaugural le 21 décembre. au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.