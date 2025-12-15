Afreximbank pose la première pierre de son nouveau siège mondial et Centre commercial africain en Égypte

Afreximbank, la Banque africaine d’import-export a inauguré le 14 décembre 2025 les travaux de construction de son Centre commercial africain (AATC) dans la nouvelle capitale administrative égyptienne, située à 45 kilomètres à l’est du Caire. Ce complexe de 156 000 m², qui abritera également le nouveau siège mondial de l’institution, représente un investissement de près de 250 millions de dollars et s’inscrit dans une stratégie continentale de développement du commerce intra-africain.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank), institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain, a célébré le 14 décembre 2025 la pose de la première pierre du Centre commercial africain d’Afreximbank (AATC) dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte. Ce complexe abritera également le nouveau siège mondial de la Banque.

Situé dans le quartier diplomatique de cette ville nouvelle construite à environ 45 kilomètres à l’est du Caire, l’AATC sera implanté dans un environnement moderne et stratégiquement aménagé, réunissant ministères, ambassades étrangères et organisations internationales. Il s’agira de la première installation de ce type dans la région de l’Afrique du Nord.

L’Égypte, partenaire stratégique de longue date

Lors de la cérémonie, le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a déclaré : « La création du Centre commercial africain d’Afreximbank dans la nouvelle capitale administrative reflète le rôle important joué par l’Égypte dans l’intégration économique continentale et la facilitation du commerce. En tant que pays hôte du siège mondial d’Afreximbank, l’Égypte est fière d’approfondir cette collaboration grâce à une infrastructure unique qui servira de plaque tournante pour l’intelligence commerciale, le renforcement des capacités, l’innovation et la connectivité continentale. »

George Elombi, président et président du conseil d’administration d’Afreximbank, a exprimé sa gratitude au gouvernement égyptien pour son soutien de longue date depuis la création de la Banque en 1993. Il a souligné que l’Égypte accueille le siège mondial de l’institution depuis plus de trois décennies, contribuant de manière significative à sa forte croissance. L’Égypte, représentée par sa Banque centrale, est également le plus grand actionnaire souverain d’Afreximbank.

Qualifiant les relations entre Afreximbank et le gouvernement égyptien de « véritablement symbiotiques », George Elombi a rappelé que la Banque a injecté 41 milliards de dollars dans l’économie égyptienne, contribuant à accroître les investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications, la construction et l’industrie manufacturière, tout en renforçant les échanges commerciaux entre l’Égypte et le reste du continent africain. « Nous avons aidé les entités égyptiennes à tirer parti des opportunités d’investissement croissantes à travers l’Afrique, en les accompagnant pour obtenir et réaliser des projets dans plusieurs pays », a-t-il ajouté.

Un réseau continental de centres commerciaux

Le Centre commercial africain d’Afreximbank vise aussi à remédier au manque d’informations sur le commerce et l’investissement parmi les entreprises africaines. Un défi qui entrave la croissance des échanges intra-africains depuis près de sept décennies.

L’AATC positionnera l’Égypte comme un centre commercial majeur. Il comprendra des centres technologiques et d’incubation de PME, ainsi qu’une passerelle numérique du commerce africain offrant des informations commerciales, des services de diligence raisonnable, des solutions de paiement et d’autres services numériques. Occupant un terrain de 48 888 m², le complexe comprendra deux niveaux de sous-sol et six étages, pour une surface bâtie totale de 156 147 m² dont plus de 57 000 m² d’espaces de bureaux.

Une construction responsable

Conçu pour obtenir la certification LEED Or ou supérieure, le complexe intégrera des systèmes intelligents à haute efficacité énergétique, l’énergie solaire, des technologies d’économie d’eau et une conception bioclimatique, s’imposant ainsi comme l’un des projets institutionnels les plus modernes et respectueux de l’environnement d’Afrique.

Hassan Allam Construction, l’une des principales entreprises égyptiennes d’ingénierie et de construction, a été désignée maître d’œuvre dans le cadre d’un contrat de 249,5 millions de dollars. Le projet générera environ 8 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction et quelque 1 000 emplois en phase opérationnelle, stimulant les opportunités pour les entrepreneurs locaux, les fournisseurs et les PME.

Les travaux devraient s’achever début 2029. Cette pose de première pierre fait suite à celle de l’AATC de la Barbade en mars 2025 et à l’ouverture officielle de l’AATC d’Abuja en avril 2025. Des projets similaires sont en cours de réalisation à Harare et Kampala. Le réseau des centres commerciaux africains d’Afreximbank comprendra à terme des pôles à Abuja (Nigeria), Harare (Zimbabwe), Kampala (Ouganda), en Égypte, à Abidjan (Côte d’Ivoire), Yaoundé (Cameroun), Bridgetown (Barbade), Kigali (Rwanda) et Tunis (Tunisie). Ces centres permettront de connecter acheteurs, vendeurs, fournisseurs, prestataires de services, entreprises, gouvernements, chambres de commerce, institutions financières et organisations de développement à travers tout le continent.