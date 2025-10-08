Coupe du monde 2026 : l’Égypte valide son billet grâce à un doublé de Mohamed Salah

L’équipe nationale d’Égypte s’est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026, après une victoire nette et sans appel contre Djibouti (3-0) lors de la neuvième journée des éliminatoires africains de la FIFA. Un succès porté par un doublé de Mohamed Salah, qui offre aux Pharaons leur quatrième participation à une phase finale de Mondial.

Salah mène l’Égypte vers le Mondial 2026

Absent lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Mohamed Salah retrouvera enfin la plus grande compétition internationale. Sur la pelouse du stade de Casablanca, le capitaine de l’Égypte a brillé, inscrivant deux buts décisifs face à une équipe djiboutienne largement dominée. L’attaquant de Liverpool a marqué à la 14ème minute, puis a scellé la victoire des siens à la 84e.

Entre temps, c’est Ibrahim Adel qui avait ouvert le score dès la 7ème minute, concrétisant une entame de match ultra-dominante des Égyptiens. Le buteur signe là son troisième but en sélection nationale, confirmant son rôle grandissant au sein du collectif dirigé par Hossam Hassan.

Une campagne de qualification quasi-parfaite

Avec six victoires et deux matchs nuls depuis le début des qualifications africaines, l’Égypte a montré une régularité impressionnante. Première de son groupe avec 23 points, l’équipe est désormais hors de portée de ses poursuivants, dont le Burkina Faso, deuxième avec 18 points. Le match nul obtenu face aux Étalons lors de la dernière journée (0-0) avait déjà permis aux Pharaons de rester largement en tête de leur groupe. Il ne leur manquait alors qu’un point pour valider mathématiquement leur présence à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.

Face à une formation djiboutienne en grande difficulté, lanterne rouge du groupe, la mission a été accomplie avec sérieux et efficacité. Pendant que l’Égypte fêtait sa qualification, le Burkina Faso s’accrochait à ses chances de repêchage. En affrontant la Sierra Leone, les Burkinabè ont assuré l’essentiel avec une courte victoire (1-0), grâce à un but de Mohamed Zougrana à la 43e minute. Cependant, cette victoire ne garantit pas encore une place en barrage continental. Il leur faudra attendre la dernière journée et les résultats des autres groupes pour savoir s’ils figurent parmi les quatre meilleurs deuxièmes du tournoi.

Une quatrième Coupe du monde pour l’Égypte

Avec cette qualification, l’Égypte s’apprête à disputer la quatrième Coupe du monde de son histoire, après des participations en 1934, 1990 et 2018. La déception de l’édition 2022 semble désormais derrière eux, et les ambitions sont revues à la hausse. Mohamed Salah, au sommet de son art à 33 ans, pourra enfin briller à nouveau sur la scène mondiale, lui qui avait été diminué par une blessure lors du Mondial 2018 en Russie. Entouré d’une génération prometteuse, et avec une solidité défensive retrouvée, l’Égypte apparaît comme un outsider sérieux parmi les représentants africains.

En validant leur ticket avant même la dernière journée, les Pharaons envoient un signal clair à leurs concurrents continentaux : ils seront bien présents en Amérique du Nord en 2026, avec l’intention de franchir un cap. Pour l’instant, la dynamique est excellente, la cohésion d’équipe semble solide, et l’expérience de cadres comme Salah pourrait faire la différence.