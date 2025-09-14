Salah sauve Liverpool dans les derniers instants face à Burnley

Dans un match laborieux à Turf Moor, Liverpool a dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel pour s’imposer 1-0 face à Burnley. Mohamed Salah, encore une fois décisif, a transformé un penalty qui permet aux champions en titre de conserver leur série parfaite avec 4 victoires en 4 matchs cette saison.

Ce dimanche 14 septembre 2025, Liverpool a encore une fois montré sa capacité à arracher la victoire dans les derniers instants. Face à une valeureuse équipe de Burnley à Turf Moor, les champions en titre ont dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel pour s’imposer 1-0, grâce à un penalty transformé par Mohamed Salah.

Contrairement à leurs habitudes offensives, les hommes d’Arne Slot ont peiné à se montrer dangereux face à l’organisation défensive remarquable de Burnley. Les Clarets, fraîchement promus en Premier League, ont livré une bataille tactique exemplaire, frustrant longtemps les attaquants de Liverpool.

Avec seulement deux tirs cadrés en 80 minutes, Liverpool a montré un visage inhabituel, peinant à trouver les espaces face au bloc bas bien organisé de Scott Parker. Burnley, de son côté, a parfaitement exécuté son plan de jeu défensif, cherchant à accrocher au minimum un point précieux contre les champions d’Angleterre.

Salah, l’homme providentiel une fois de plus

Alors que le match semblait se diriger vers un nul qui aurait fait les affaires de Burnley, Mohamed Salah a une nouvelle fois endossé le rôle du sauveur. Dans la toute dernière minute du temps additionnel, le Pharaon égyptien s’est montré décisif en transformant un penalty obtenu dans des circonstances tendues.

À 33 ans, Salah continue de prouver qu’il reste l’un des attaquants les plus redoutables de Premier League, capable de faire la différence quand son équipe en a le plus besoin.

Cette victoire laborieuse mais précieuse permet à Liverpool de consolider sa position en tête du classement de Premier League. Avec désormais 4 victoires en 4 matchs et 12 points, les Reds maintiennent leur série parfaite en ce début de saison 2025-26. Les Reds devancent Arsenal et Tottenham.

Bien que le match ait été compliqué offensivement, cette rencontre a permis d’apercevoir certaines des nouvelles recrues de Liverpool. Hugo Ekitiké, qui continue de s’adapter à son nouveau club, et d’autres joueurs comme Florian Wirtz ont eu l’occasion de montrer leurs qualités, même si la recrue record Alexander Isak n’a pas encore fait ses débuts.

Prochain défi : Liverpool devra confirmer cette forme lors du derby de la Mersey contre Everton le samedi 20 septembre.