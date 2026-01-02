Mercato : Ilan Kebbal, l’enfant de Marseille et d’Alger qui fait rêver l’OM

Le nom d’Ilan Kebbal résonne avec insistance sur la Canebière. Le milieu offensif du Paris FC, qui dispute actuellement la CAN 2025 au Maroc avec l’Algérie, serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Un intérêt où se mêlent performances sportives et attachement sentimental.

À 27 ans, le natif du 11ᵉ arrondissement de Marseille réalise la plus belle saison de sa carrière. Avec 6 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1, l’international algérien s’est imposé comme le leader offensif du Paris FC, actuel 14ᵉ du championnat. Ses performances lui ont même valu d’être élu meilleur joueur du mois d’août devant le joueur du PSG Joao Neves et le Gone Tyler Morton.

Un amour déclaré pour l’OM

Dans une récente interview accordée à Média Carré, aux côtés de son coéquipier Maxime Lopez, formé à Marseille, Kebbal a exprimé son attachement indéfectible au club phocéen : « Marseille, c’est ma vie. J’ai grandi en le regardant jouer. Pour moi, c’est le meilleur club du monde. C’est ma ville et j’en rêvais enfant », a-t-il confié sans détour. Lopez, lui, ne cache pas sa complicité avec Kebbal : « Je lui dis souvent : fais la meilleure saison possible, et qui sait ? L’OM, ce serait magnifique. Il le mérite. »

L’OM suit le dossier de près

Selon plusieurs sources, Ilan Kebbal figure bien sur la short-list de Roberto De Zerbi, en quête d’un milieu créatif capable de casser les lignes. Le directeur sportif Mehdi Benatia apprécierait également son profil, même si le joueur n’est qu’une piste parmi d’autres.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris FC, Kebbal est estimé à 12 millions d’euros. Un montant accessible pour l’OM, mais qui suppose une négociation complexe avec un club parisien peu enclin à céder sa révélation avant le terme de la saison.

Le parcours d’Ilan Kebbal force le respect. Recalé à plusieurs reprises en jeunes pour sa taille (1,69 m), il a gravi les échelons des divisions inférieures, de la Côte Bleue (N3) à Dunkerque puis Reims, avant d’exploser au Paris FC. Et petit clin d’œil du destin : son premier but en Ligue 1 cette saison, il l’a inscrit… face à l’OM (2-5). Une symbolique qui en dit long sur son destin phocéen.

Une CAN pour confirmer

Appelé pour la première fois en sélection algérienne le 14 octobre 2025 contre l’Ouganda, Kebbal a convaincu Vladimir Petkovic de l’emmener à la CAN. « On fait partie de ceux qui peuvent aller au bout. Si le coach fait appel à moi, je répondrai présent », déclarait-il avant le tournoi. pour l’instant, l’Algérie réalise un parcours sans faute. Trois matchs, trois victoires. Un bon parcours au Maroc pourrait accélérer les discussions avec l’OM.

Pour l’enfant de Marseille, le rêve olympien n’a jamais paru aussi proche.