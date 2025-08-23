OM : Aubameyang propulse Marseille vers une large victoire 5-2 face au Paris FC

Amadou Atar

Lecture 2 min.
Aubameyang le bon profil
Aubameyang le bon profil

L’Olympique de Marseille a surclassé le Paris FC cet après-midi au Vélodrome (5-2). Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé décisif, a été le grand artisan de ce succès.

Le Vélodrome a vibré au rythme d’un OM conquérant ce samedi. Dès la 24ᵉ minute, Aubameyang a ouvert le score d’une frappe imparable, avant de poursuivre en seconde période pour inscrire un second but à la 73ᵉ minute. Entre-temps, le Paris FC avait résisté, mais l’OM a fini par dérouler grâce à Højbjerg (81ᵉ) et à Robinio Vaz (90+6ᵉ), scellant un succès éclatant (5-2).

Ce triomphe confirme le rôle clé de l’attaquant gabonais, qui, à 36 ans, reste l’homme providentiel capable de transformer une rencontre. Son efficacité et son sens du but galvanisent une équipe marseillaise encore en rodage mais déjà irrésistible offensivement.

Un succès qui s’inscrit dans un contexte particulier

Cette victoire intervient dans un moment important pour l’OM, engagé dans une saison charnière après un exercice précédent en demi-teinte. Le club phocéen, qui a beaucoup investi durant l’été avec plusieurs recrues d’expérience, espère retrouver les places européennes. L’entraîneur Roberto De Zerbi, arrivé pour stabiliser le groupe et imposer un jeu plus cohérent, voit son travail commencer à porter ses fruits. Face au Paris FC, l’OM a montré une force offensive retrouvée mais doit encore progresser défensivement pour tenir ses ambitions sur la durée.

Prochain rendez-vous pour les Phocéens : un déplacement attendu à Nice dimanche prochain, pour un derby azuréen qui promet déjà des étincelles.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Sénégal vainqueur du CHAN

Maroc-Sénégal : les Lions locaux en demi-finale du CHAN 2025

Le Sénégal a battu ce samedi 23 août 2025 l’Ouganda, pays hôte, et décroche son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations....
Logo CHAN 2024

CHAN 2025 : Ouganda-Sénégal et Soudan-Algérie, les quarts de finale de ce samedi

Après les rencontres de vendredi avec la victore de Madagascar  face au Kenya, puis du Maroc devant la Tanzanie, c'est au tour de l'Ouganda,...
Madagascar CHAN

Madagascar en demi-finales : les Barea éliminent le Kenya aux tirs au but du CHAN

Madagascar a créé l'exploit ce vendredi 22 août 2025 en éliminant le Kenya, pays hôte du CHAN 2025, lors d'un quart de finale haletant...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025