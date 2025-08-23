OM : Aubameyang propulse Marseille vers une large victoire 5-2 face au Paris FC

L’Olympique de Marseille a surclassé le Paris FC cet après-midi au Vélodrome (5-2). Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé décisif, a été le grand artisan de ce succès.

Le Vélodrome a vibré au rythme d’un OM conquérant ce samedi. Dès la 24ᵉ minute, Aubameyang a ouvert le score d’une frappe imparable, avant de poursuivre en seconde période pour inscrire un second but à la 73ᵉ minute. Entre-temps, le Paris FC avait résisté, mais l’OM a fini par dérouler grâce à Højbjerg (81ᵉ) et à Robinio Vaz (90+6ᵉ), scellant un succès éclatant (5-2).

Ce triomphe confirme le rôle clé de l’attaquant gabonais, qui, à 36 ans, reste l’homme providentiel capable de transformer une rencontre. Son efficacité et son sens du but galvanisent une équipe marseillaise encore en rodage mais déjà irrésistible offensivement.

Un succès qui s’inscrit dans un contexte particulier

Cette victoire intervient dans un moment important pour l’OM, engagé dans une saison charnière après un exercice précédent en demi-teinte. Le club phocéen, qui a beaucoup investi durant l’été avec plusieurs recrues d’expérience, espère retrouver les places européennes. L’entraîneur Roberto De Zerbi, arrivé pour stabiliser le groupe et imposer un jeu plus cohérent, voit son travail commencer à porter ses fruits. Face au Paris FC, l’OM a montré une force offensive retrouvée mais doit encore progresser défensivement pour tenir ses ambitions sur la durée.

Prochain rendez-vous pour les Phocéens : un déplacement attendu à Nice dimanche prochain, pour un derby azuréen qui promet déjà des étincelles.