Cancer du sein en Afrique : une perte de 10 milliards de dollars qui pourrait devenir un levier de croissance

Une analyse inédite révélée lors de l’Africa Press Day 2026 à Nairobi démontre que le cancer du sein n’est pas seulement une tragédie humaine. Elle est aussi un frein massif au développement économique. Avec 10 milliards de dollars de pertes de productivité enregistrées dans sept pays africains observés, l’investissement dans des traitements innovants s’impose désormais comme une stratégie humainement et financièrement rentable.

En Afrique, le vieil adage « la santé, c’est la richesse » prend aujourd’hui une dimension mathématique concrète. Alors que les gouvernements du continent cherchent des leviers pour diversifier leurs économies, une étude de l’Institut WifOR, présentée par l’entreprise de santé Roche, vient bouleverser les perspectives : le cancer du sein a coûté plus de 10 milliards de dollars en pertes de productivité à sept économies africaines (Algérie, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud et Tunisie) entre 2017 et 2023.

Le coût exorbitant de l’inaction

Ce chiffre vertigineux s’explique par une réalité démographique brutale : près de 90 % de ces pertes concernent des femmes dans la force de l’âge, à leurs années les plus productives. La forme agressive du cancer du sein, dite HER2+, responsable de 20 % des cas sur le continent, frappe des piliers de l’économie réelle et des foyers.

Comme l’a souligné Maturin Tchoumi, responsable de Roche Afrique, lors de l’événement : « L’investissement dans la santé des femmes n’est pas un coût ni une dépense sociale, mais un puissant moteur économique. » En d’autres termes, chaque femme qui quitte prématurément le marché du travail à cause de la maladie représente un manque à gagner direct pour la croissance du PIB national.

Un retour sur investissement spectaculaire : 1 pour 12

L’étude apporte toutefois une lueur d’espoir sous forme d’argumentaire financier : l’innovation médicale est l’un des placements les plus rentables qui soit. Pour chaque dollar investi dans des traitements innovants contre le cancer, l’économie peut générer jusqu’à 12,40 USD de retombées.

Ce ratio exceptionnel s’explique par le rétablissement de la productivité. En permettant aux femmes de bénéficier de diagnostics précoces et de soins de pointe, les systèmes de santé leur permettent de travailler plus longtemps, de soutenir leurs familles et d’irriguer l’économie locale.

Briser le cercle vicieux du diagnostic tardif

Le défi reste de taille. Actuellement, environ 77 % des femmes africaines sont diagnostiquées à des stades avancés, là où les chances de guérison s’amenuisent et où les coûts de traitement explosent.

Pour contrer cette tendance, des modèles de réussite émergent. Son Excellence Dorothy Nyong’o, Première dame du comté de Kisumu, a mis en avant l’initiative kényane EMPOWER. Ce projet, qui a déjà touché plus de 235 000 femmes grâce à un réseau de cliniques physiques et virtuelles, démontre que la numérisation et les partenariats public-privé peuvent transformer radicalement la prise en charge.

Vers une « Souveraineté Sanitaire » africaine

Au-delà du cancer du sein, c’est tout le système de santé qui doit être repensé comme une infrastructure de production. Les experts réunis à Nairobi ont plaidé pour une approche intégrée :

Les services WICs (Women’s Integrated Care Services) en Côte d’Ivoire et au Kenya, qui fusionnent les soins contre les cancers féminins avec les soins de santé primaires.

La recherche locale et la génomique, pour que les traitements soient adaptés aux spécificités biologiques des populations africaines.

Le message de l’Africa Press Day 2026 est clair : traiter le cancer du sein est un impératif moral, mais c’est surtout un choix stratégique pour la résilience du continent. En investissant dans la santé des femmes, l’Afrique ne se contente pas de sauver des vies ; elle sécurise son capital humain et libère des milliards de dollars de croissance pour les décennies à venir. Comme l’a résumé le Dr Ouma Oluga du ministère kényan de la Santé, il est temps que le récit médiatique et politique se concentre sur les solutions qui relient les ressources aux résultats de santé.