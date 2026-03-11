L’héritage durable du Pr Yusuf Karodia : Six ans après, une lumière intacte sur l’éducation

Six années d’hommage à une personnalité majeure d’Afrique : le livre au cœur de la transformation. Le 3 mars 2020, le groupe Honoris United Universities annonçait que le professeur Yusuf Mahomed Karodia avait reçu la distinction African Person of the Year 2019 dans la catégorie Développement de l’éducation. Six années plus tard, son influence sur le secteur éducatif africain reste intacte.

Le professeur Karodia incarne une trajectoire significative dans le domaine éducatif africain, fondée sur l’idée que l’accès au savoir passe par la lecture et l’éducation structurée. Sa carrière, marquée par des fonctions académiques et des initiatives institutionnelles, illustre une approche stratégique visant à élargir l’accès à l’éducation et à institutionnaliser des pratiques d’apprentissage à travers le continent. En examinant ses réalisations, il est possible d’identifier les fondements de son influence sur le secteur éducatif africain.

Parcours académique et professionnel

Né à Durban, Yusuf Mahomed Karodia entame sa carrière éducative en 1973, dans un contexte caractérisé par des inégalités structurelles sévères liées au régime d’apartheid en Afrique du Sud. Cette période expose les limites de l’accès à l’éducation pour les populations non privilégiées, une réalité qui influencera durablement son engagement professionnel. Son parcours comprend des bourses d’études, dont celles du British Council et du programme Fulbright, ainsi que des postes académiques, notamment en gestion éducative et comparative. Il obtient un Master of Education à l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) et un Doctorat à l’Université de Pretoria.

Cette formation rigoureuse lui permet d’aborder non seulement les processus d’enseignement, mais aussi d’évaluer les contraintes structurelles qui limitent l’accès à l’éducation pour les populations marginalisées. Son parcours académique se distingue par une alternance entre enseignement, recherche et développement institutionnel.

Esprit conquérant

Face à l’injustice des systèmes éducatifs ségrégués, Karodia structure sa vision autour de deux axes : l’élargissement de l’accès aux diplômes d’enseignement supérieur et la valorisation de la lecture. En 1995, il fonde le Management College of Southern Africa (MANCOSA), une institution d’enseignement à distance spécialisée dans des programmes de gestion et de commerce. Il fonde également la Regent Business School, qui propose des diplômes accrédités dans les domaines du management et de l’administration via des dispositifs d’apprentissage à distance. Ces deux institutions se positionnent comme des acteurs majeurs de l’éducation à distance en Afrique du Sud, visant à réduire les barrières liées aux coûts et aux localisations physiques des établissements universitaires.

Dans ces projets, l’enseignement académique n’est pas considéré comme une fin en soi, mais comme un vecteur permettant de renforcer les compétences professionnelles tout en élargissant l’accès au savoir. L’action de Karodia met l’accent sur la structuration de formations modulables et adaptées à des publics diversifiés, notamment ceux qui n’auraient pas accès aux systèmes d’éducation classiques.

Promotion de la lecture comme levier éducatif

Parallèlement à ses efforts institutionnels, Karodia identifie la lecture comme un élément central du processus d’apprentissage. Il considère que l’accès aux livres et la promotion de la lecture constituent des composantes essentielles d’une éducation durable. À travers la Yusuf Karodia Foundation, il lance le « Million Books Project », qui vise à fournir plus d’un million de livres à des élèves issus de milieux défavorisés, notamment via des bibliothèques mobiles.

Ce projet cible des écoles où l’accès aux livres imprimés est limité, en considérant que la présence d’ouvrages de lecture structurée favorise l’acquisition de compétences linguistiques, la compréhension des contenus académiques et le développement de la pensée critique.

Qui sème récolte

La contribution de Karodia au développement de l’éducation a été reconnue à plusieurs niveaux institutionnels. En particulier, en date du 29 février 2020, il reçoit la distinction African Person of the Year 2019 dans la catégorie Développement de l’éducation, décernée par African Leadership Magazine. Cette distinction, attribuée pour l’année 2019 mais remise en 2020 lors d’une cérémonie à Johannesburg, atteste de la reconnaissance de son influence sur les pratiques éducatives et les dispositifs d’enseignement à l’échelle continentale. L’annonce a été publiée sur le site du groupe Honoris le 3 mars 2020.

En reconnaissance de sa place éminente au sein du groupe Honoris United Universities, dont il est l’un des cofondateurs, son nom est attribué à deux bibliothèques académiques dans deux pays différents où le réseau est présent, consolidant l’accès à des ressources documentaires pour les étudiants.

L’extension de ces infrastructures au-delà de l’Afrique du Sud illustre la dimension panafricaine de son action institutionnelle, en reliant des réseaux éducatifs situés dans des contextes géographiques différents mais confrontés à des défis similaires en matière d’accès au savoir.

Une voie harmonieuse vers le savoir

L’œuvre éducative de Karodia se caractérise par une combinaison de stratégies institutionnelles : la création et le développement d’institutions d’enseignement supérieur à distance, la mise en place de structures de soutien à l’apprentissage telles que des bibliothèques, et la promotion de la lecture comme composante fondamentale du développement éducatif.

Son approche s’appuie sur l’idée que l’éducation durable nécessite à la fois des qualifications académiques, des modalités d’accès flexibles et des ressources éducatives adaptées. En structurant des programmes à distance et en facilitant l’accès aux livres, ses actions s’inscrivent dans une logique d’efficacité opérationnelle et de rationalisation des dispositifs éducatifs.

L’héritage institutionnel qu’il laisse doit être compris comme un ensemble de pratiques pédagogiques organisées autour de principes mesurables : l’augmentation de l’accès aux diplômes, la disponibilité de ressources de lecture, et la réduction des obstacles liés à la localisation géographique et au coût financier des formations.

Nouvel horizon

La trajectoire de Karodia démontre que la lecture et l’accès aux ressources éducatives sont des instruments structurants de l’émancipation et du développement des compétences. Ses initiatives institutionnelles et philanthropiques fournissent un modèle pour améliorer l’accès à l’éducation dans des contextes africains variés et pour soutenir la formation de futurs professionnels et leaders.

Une question reste ouverte pour les acteurs éducatifs et les décideurs : comment chacun peut-il contribuer, à son niveau, à construire un continent où le savoir, le livre et la bibliothèque deviennent de véritables leviers pour l’émancipation et la construction d’un avenir équitable ?

Miloud BENATIK, Bibliothécaire en chef

Membre fondateur de l’AMML (Association Marocaine des Métiers du Livre)